https://ria.ru/20210607/armeniya-1736004448.html

В Ереване заявили о попытке Баку провести инженерные работы на границе

В Ереване заявили о попытке Баку провести инженерные работы на границе - РИА Новости, 07.06.2021

В Ереване заявили о попытке Баку провести инженерные работы на границе

Министерство обороны Армении заявило в понедельник о пресечении очередной попытки проведения азербайджанскими вооруженными силами инженерных работ на... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:33

2021-06-07T14:33

2021-06-07T14:33

ситуация на армяно-азербайджанской границе

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

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одкб

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ЕРЕВАН, 7 июн- РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в понедельник о пресечении очередной попытки проведения азербайджанскими вооруженными силами инженерных работ на приграничном участке армяно-азербайджанской границы, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В ведомстве пояснили, что утром в понедельник вооруженные силы Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы на приграничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области на границе."Армянские подразделения, отреагировав, провели соответствующие действия с требованием незамедлительного прекращения работ и вывода инженерной техники. После этого работы были остановлены, а техника выведена на азербайджанский участок границы", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. 27 мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210606/azerbaydzhan-1735847257.html

https://ria.ru/20210602/karabakh-1735292256.html

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армения

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