Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/arkheologiya-1735927044.html
На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев
На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев - РИА Новости, 07.06.2021
На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев
Поисковики нашли еще восемь гробов на месте строительных работ на автобазе в Приморье, где ранее было обнаружено множество человеческих останков, и выяснили,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:48
2021-06-07T05:26
великая отечественная война (1941-1945)
надеждинский район
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154830/95/1548309576_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_c263518e957a64a3cb8b60ec318ec62a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Поисковики нашли еще восемь гробов на месте строительных работ на автобазе в Приморье, где ранее было обнаружено множество человеческих останков, и выяснили, что это госпитальное захоронение воинов Красной Армии, сообщает поисковое объединение "Авиапоиск".Ранее "Авиапоиск" сообщал, что на территории автобазы в Надеждинском районе при строительных работах было обнаружено захоронение человеческих останков. При этом почти все скелеты были неполные, а многие кости повреждены. Опознавательных предметов в импровизированных гробах не нашли. Тогда поисковики предположили, что это захоронение дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны. Следователи начали проверку."Завершающая фаза поисковых работ в посёлке Раздольное Надеждинского района неожиданно принесла новые открытия. На необследованном ранее участке были обнаружены ещё восемь гробов с останками людей. При этом шесть из них стояли плотно друг к другу в два уровня по три гроба, что говорило об одновременном захоронении шестерых человек", - говорится в сообщении.Люди, лежащие в этих гробах, были одеты только в белое нательное белье военного образца, о чём говорили одинаковые пластмассовые пуговицы в районе пояса. Один человек был в хромовых офицерских сапогах с намотанными на ноги портянками и во френче комначсостава Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1935 года, от которого осталась характерная крупная пуговица. Гроб у него был выкрашен красный цвет. Среди останков ещё одного человека было обнаружено стекло в широкой оправе неизвестного назначения.Поисковики отмечают, что почти у всех в гробах черепные коробки были распилены поперёк пилой Джильи для трепанации черепа. Предположительно, это делалось в больничных условиях, после чего умерших хоронили на участке. Ряд скелетов имеют следы переломов рук и ног. В некоторых гробах лежали остатки фанерных табличек с фамилиями."Исходя из всех вышеперечисленных фактов, можно сделать предварительный вывод, что мы имеем дело с госпитальным захоронением умерших и погибших воинов Красной Армии. В период 1941-1947 годы в Раздольном числится 22 госпиталя (эвакуационные, подвижные полевые, инфекционный и другие). Следующей задачей Поискового объединения "Авиапоиск" будет выяснение принадлежности захоронений и их временной период", - отмечают поисковики.
https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html
https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html
надеждинский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154830/95/1548309576_81:0:1420:1004_1920x0_80_0_0_9b01d70b946c97ae02098abfb4da9013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), надеждинский район, приморский край, общество

На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев

02:48 07.06.2021 (обновлено: 05:26 07.06.2021)
 
© РИА НовостиНа Сахалине откроется фотовыставка о работе поисковиков “Мгновения поиска”
На Сахалине откроется фотовыставка о работе поисковиков “Мгновения поиска” - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Поисковики нашли еще восемь гробов на месте строительных работ на автобазе в Приморье, где ранее было обнаружено множество человеческих останков, и выяснили, что это госпитальное захоронение воинов Красной Армии, сообщает поисковое объединение "Авиапоиск".
Ранее "Авиапоиск" сообщал, что на территории автобазы в Надеждинском районе при строительных работах было обнаружено захоронение человеческих останков. При этом почти все скелеты были неполные, а многие кости повреждены. Опознавательных предметов в импровизированных гробах не нашли. Тогда поисковики предположили, что это захоронение дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны. Следователи начали проверку.
ФСБ рассекретила архивные документы о брянском Бухенвальде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:07
ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
"Завершающая фаза поисковых работ в посёлке Раздольное Надеждинского района неожиданно принесла новые открытия. На необследованном ранее участке были обнаружены ещё восемь гробов с останками людей. При этом шесть из них стояли плотно друг к другу в два уровня по три гроба, что говорило об одновременном захоронении шестерых человек", - говорится в сообщении.
Люди, лежащие в этих гробах, были одеты только в белое нательное белье военного образца, о чём говорили одинаковые пластмассовые пуговицы в районе пояса. Один человек был в хромовых офицерских сапогах с намотанными на ноги портянками и во френче комначсостава Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1935 года, от которого осталась характерная крупная пуговица. Гроб у него был выкрашен красный цвет. Среди останков ещё одного человека было обнаружено стекло в широкой оправе неизвестного назначения.
Поисковики отмечают, что почти у всех в гробах черепные коробки были распилены поперёк пилой Джильи для трепанации черепа. Предположительно, это делалось в больничных условиях, после чего умерших хоронили на участке. Ряд скелетов имеют следы переломов рук и ног. В некоторых гробах лежали остатки фанерных табличек с фамилиями.
"Исходя из всех вышеперечисленных фактов, можно сделать предварительный вывод, что мы имеем дело с госпитальным захоронением умерших и погибших воинов Красной Армии. В период 1941-1947 годы в Раздольном числится 22 госпиталя (эвакуационные, подвижные полевые, инфекционный и другие). Следующей задачей Поискового объединения "Авиапоиск" будет выяснение принадлежности захоронений и их временной период", - отмечают поисковики.
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 08:11
ФСБ рассекретила документы о зверствах украинских карателей в годы войны
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Надеждинский районПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:30Росстат сообщил об ускорении инфляции на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
Лента новостейМолния