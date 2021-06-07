https://ria.ru/20210607/arkheologiya-1735927044.html

На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев

На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев - РИА Новости, 07.06.2021

На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев

Поисковики нашли еще восемь гробов на месте строительных работ на автобазе в Приморье, где ранее было обнаружено множество человеческих останков, и выяснили,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:48

2021-06-07T02:48

2021-06-07T05:26

великая отечественная война (1941-1945)

надеждинский район

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Поисковики нашли еще восемь гробов на месте строительных работ на автобазе в Приморье, где ранее было обнаружено множество человеческих останков, и выяснили, что это госпитальное захоронение воинов Красной Армии, сообщает поисковое объединение "Авиапоиск".Ранее "Авиапоиск" сообщал, что на территории автобазы в Надеждинском районе при строительных работах было обнаружено захоронение человеческих останков. При этом почти все скелеты были неполные, а многие кости повреждены. Опознавательных предметов в импровизированных гробах не нашли. Тогда поисковики предположили, что это захоронение дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны. Следователи начали проверку."Завершающая фаза поисковых работ в посёлке Раздольное Надеждинского района неожиданно принесла новые открытия. На необследованном ранее участке были обнаружены ещё восемь гробов с останками людей. При этом шесть из них стояли плотно друг к другу в два уровня по три гроба, что говорило об одновременном захоронении шестерых человек", - говорится в сообщении.Люди, лежащие в этих гробах, были одеты только в белое нательное белье военного образца, о чём говорили одинаковые пластмассовые пуговицы в районе пояса. Один человек был в хромовых офицерских сапогах с намотанными на ноги портянками и во френче комначсостава Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1935 года, от которого осталась характерная крупная пуговица. Гроб у него был выкрашен красный цвет. Среди останков ещё одного человека было обнаружено стекло в широкой оправе неизвестного назначения.Поисковики отмечают, что почти у всех в гробах черепные коробки были распилены поперёк пилой Джильи для трепанации черепа. Предположительно, это делалось в больничных условиях, после чего умерших хоронили на участке. Ряд скелетов имеют следы переломов рук и ног. В некоторых гробах лежали остатки фанерных табличек с фамилиями."Исходя из всех вышеперечисленных фактов, можно сделать предварительный вывод, что мы имеем дело с госпитальным захоронением умерших и погибших воинов Красной Армии. В период 1941-1947 годы в Раздольном числится 22 госпиталя (эвакуационные, подвижные полевые, инфекционный и другие). Следующей задачей Поискового объединения "Авиапоиск" будет выяснение принадлежности захоронений и их временной период", - отмечают поисковики.

https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html

https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

надеждинский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), надеждинский район, приморский край, общество