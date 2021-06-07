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В Москве задержали афериста, укравшего икону XV века

В Москве задержали афериста, укравшего икону XV века - РИА Новости, 07.06.2021

В Москве задержали афериста, укравшего икону XV века

Мужчина, подозреваемый в краже древнерусской иконы XV века, задержан столичными полицейскими, также он может быть причастен к афере с картиной живописца Сомова, РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:06

2021-06-07T14:06

2021-06-07T15:15

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в краже древнерусской иконы XV века, задержан столичными полицейскими, также он может быть причастен к афере с картиной живописца Сомова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что жительница города Москвы решила продать принадлежавшую ей икону "Похвала Богоматери", написанную неизвестным иконописцем во второй половине XV века. Помочь ей в этом она попросила своего давнего знакомого", - сказала Волк.По ее словам, спустя некоторое время мужчина нашел покупателя, представившегося продавцом антиквариата - он забрал икону на реализацию и обещал продать ее за 350 тысяч долларов.При следующей встрече "продавец" передал женщине задаток в размере 10 тысяч долларов, заявив, что нашел покупателя, которому уже отдал икону, а полный расчет обещал произвести через пару дней. Позднее выяснилось, что он продал икону за 80 тысяч долларов ничего не подозревающему коллекционеру. Тот добровольно передал ценность правоохранителям.Злоумышленника также подозревают в хищении мошенническим путем картины русского художника Константина Сомова: он получил полотно на руки через третьих лиц, затем подменил оригинал картины на качественную копию и вернул владельцу, заявив, что продать ее не удалось.Результаты искусствоведческой судебной экспертизы показали, что похищенная икона представляет особую художественную, историческую, научную и культурную ценность, вследствие чего действия подозреваемого были переквалифицированы со статьи 159 УК РФ(мошенничество) на 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).Злоумышленника отправили под стражу.

https://ria.ru/20210411/krazha-1727780078.html

https://ria.ru/20200730/1575149982.html

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новости культуры, россия, ирина волк, константин сомов, москва, происшествия