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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/arest-1735996002.html
Мосгорсуд продлил арест бывшему схиигумену Сергию
Мосгорсуд продлил арест бывшему схиигумену Сергию - РИА Новости, 07.06.2021
Мосгорсуд продлил арест бывшему схиигумену Сергию
Мосгорсуд продлил до 29 августа арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:57
2021-06-07T13:57
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 29 августа арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Романова Н.В. до 29 августа", - сказала собеседница агентства.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html
https://ria.ru/20210220/obyasnenie-1598426776.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мосгорсуд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

13:57 07.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 29 августа арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Романова Н.В. до 29 августа", - сказала собеседница агентства.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
10:13Религия и мировоззрение
Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 21:42Религия и мировоззрение
Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РоссияОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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