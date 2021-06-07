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Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса
Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса - РИА Новости, 07.06.2021
Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, который провалился в ледовую трещину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:54
2021-06-07T22:54
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецк
происшествия
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НАЛЬЧИК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, который провалился в ледовую трещину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 17.00 мск в понедельник на Эльбрусе на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи, сбившись с маршрута. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось также, что пострадавшего нашли и спускают с горы."Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавший спортсмен – житель Липецка 1984 года рождения, он получил различные ушибы.
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецк, происшествия

Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса

22:54 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, который провалился в ледовую трещину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 17.00 мск в понедельник на Эльбрусе на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи, сбившись с маршрута. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось также, что пострадавшего нашли и спускают с горы.
"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавший спортсмен – житель Липецка 1984 года рождения, он получил различные ушибы.
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РоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛипецкПроисшествия
 
 
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