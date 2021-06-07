https://ria.ru/20210607/alpinist-1736070585.html

Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса

Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса - РИА Новости, 07.06.2021

Провалившегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, который провалился в ледовую трещину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:54

2021-06-07T22:54

2021-06-07T22:54

россия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

липецк

происшествия

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НАЛЬЧИК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, который провалился в ледовую трещину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 17.00 мск в понедельник на Эльбрусе на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи, сбившись с маршрута. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось также, что пострадавшего нашли и спускают с горы."Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавший спортсмен – житель Липецка 1984 года рождения, он получил различные ушибы.

https://ria.ru/20210523/alpinist-1733574745.html

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эльбрус

липецк

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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецк, происшествия