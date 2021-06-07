https://ria.ru/20210607/alpinist-1736065404.html

На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста

На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста - РИА Новости, 07.06.2021

На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста

Спасатели нашли альпиниста из Самары, провалившегося в ледовую трещину на Эльбрусе. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T21:35

2021-06-07T21:35

2021-06-07T23:35

хорошие новости

россия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 7 июн — РИА Новости. Спасатели нашли альпиниста из Самары, провалившегося в ледовую трещину на Эльбрусе."Пострадавшего транспортируют на поляну Азау", — говорится в сообщении Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Ранее стало известно, что в 17:00 мск в понедельник на Эльбрусе, на высоте 4900 метров, зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи. По данным поисково-спасательного отряда, альпинисты сбились с маршрута. Один из них сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей.

https://ria.ru/20210523/alpinist-1733574745.html

россия

эльбрус

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия