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На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста
На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста - РИА Новости, 07.06.2021
На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста
Спасатели нашли альпиниста из Самары, провалившегося в ледовую трещину на Эльбрусе. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:35
2021-06-07T21:35
2021-06-07T23:35
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НАЛЬЧИК, 7 июн — РИА Новости. Спасатели нашли альпиниста из Самары, провалившегося в ледовую трещину на Эльбрусе."Пострадавшего транспортируют на поляну Азау", — говорится в сообщении Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Ранее стало известно, что в 17:00 мск в понедельник на Эльбрусе, на высоте 4900 метров, зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи. По данным поисково-спасательного отряда, альпинисты сбились с маршрута. Один из них сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей.
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия