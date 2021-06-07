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Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе - РИА Новости, 07.06.2021
Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
Спасатели вышли на помощь альпинисту из Самары, который, по предварительным данным, сорвался в расщелину на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:44
2021-06-07T18:47
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происшествия
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НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинисту из Самары, который, по предварительным данным, сорвался в расщелину на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 17.00 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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новости - туризм, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе

18:44 07.06.2021 (обновлено: 18:47 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинисту из Самары, который, по предварительным данным, сорвался в расщелину на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 17.00 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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