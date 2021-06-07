https://ria.ru/20210607/alibasov-1735987712.html

Бари Алибасову сделали операцию

Бари Алибасову сделали операцию - РИА Новости, 07.06.2021

Бари Алибасову сделали операцию

Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:07

2021-06-07T17:07

2021-06-07T17:07

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состояние здоровья бари алибасова

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит".О том, что продюсер готовится к хирургическому вмешательству ранее рассказывал его сын. В сторис личного Instagram-аккаунта Алибасов-младший опубликовал видео из больницы. На кадрах было показано, как его знаменитый отец подписывает соглашение на операцию. "Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим "на живую" — под местной анестезией, так что папа сможет лицезреть, как его режут", — рассказывает Алибасов-младший.Судя по видео, шоумен не переживал перед хирургическим вмешательством. Он был бодр и шутил по поводу своей травмы. Операция была сделана в одной из московских клиник и продлилась три часа. "Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", — поделился со "СтарХитом" Алибасов-младший.В июне 2019 года Алибасов был госпитализирован из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

https://ria.ru/20210215/dementsiya-1597465882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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