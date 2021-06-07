Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210607/alibasov-1735987712.html
Бари Алибасову сделали операцию
Бари Алибасову сделали операцию - РИА Новости, 07.06.2021
Бари Алибасову сделали операцию
Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:07
2021-06-07T17:07
шоубиз
состояние здоровья бари алибасова
бари алибасов
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_86503edeb76272dd60088fc6bd0130a7.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит".О том, что продюсер готовится к хирургическому вмешательству ранее рассказывал его сын. В сторис личного Instagram-аккаунта Алибасов-младший опубликовал видео из больницы. На кадрах было показано, как его знаменитый отец подписывает соглашение на операцию. "Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим "на живую" — под местной анестезией, так что папа сможет лицезреть, как его режут", — рассказывает Алибасов-младший.Судя по видео, шоумен не переживал перед хирургическим вмешательством. Он был бодр и шутил по поводу своей травмы. Операция была сделана в одной из московских клиник и продлилась три часа. "Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", — поделился со "СтарХитом" Алибасов-младший.В июне 2019 года Алибасов был госпитализирован из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
https://ria.ru/20210215/dementsiya-1597465882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_de2bb50cc09fdc9ea65de7b46bdd4663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
состояние здоровья бари алибасова, бари алибасов, знаменитости, звезды

Бари Алибасову сделали операцию

17:07 07.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит".
О том, что продюсер готовится к хирургическому вмешательству ранее рассказывал его сын. В сторис личного Instagram-аккаунта Алибасов-младший опубликовал видео из больницы. На кадрах было показано, как его знаменитый отец подписывает соглашение на операцию.
© Фото : Instagram @barialibasovjrСкринщот инстаграм-сториз Бари Алибасова за 7 июня 2021
Скринщот инстаграм-сториз Бари Алибасова за 7 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Instagram @barialibasovjr
Скринщот инстаграм-сториз Бари Алибасова за 7 июня 2021
"Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим "на живую" — под местной анестезией, так что папа сможет лицезреть, как его режут", — рассказывает Алибасов-младший.
Судя по видео, шоумен не переживал перед хирургическим вмешательством. Он был бодр и шутил по поводу своей травмы.
"Я летал… и неудачно приземлился", — комментирует продюсер.
Операция была сделана в одной из московских клиник и продлилась три часа.
"Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", — поделился со "СтарХитом" Алибасов-младший.
В июне 2019 года Алибасов был госпитализирован из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 00:56Шоубиз
Врач предупредил, что Алибасов неизлечимо болен
 
ШоубизСостояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:30Росстат сообщил об ускорении инфляции на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
Лента новостейМолния