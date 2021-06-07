https://ria.ru/20210607/alibasov-1735987712.html
Бари Алибасову сделали операцию
Бари Алибасову сделали операцию - РИА Новости, 07.06.2021
Бари Алибасову сделали операцию
Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:07
2021-06-07T17:07
2021-06-07T17:07
шоубиз
состояние здоровья бари алибасова
бари алибасов
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_86503edeb76272dd60088fc6bd0130a7.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бари Алибасова прооперировали, сообщает "СтарХит".О том, что продюсер готовится к хирургическому вмешательству ранее рассказывал его сын. В сторис личного Instagram-аккаунта Алибасов-младший опубликовал видео из больницы. На кадрах было показано, как его знаменитый отец подписывает соглашение на операцию. "Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим "на живую" — под местной анестезией, так что папа сможет лицезреть, как его режут", — рассказывает Алибасов-младший.Судя по видео, шоумен не переживал перед хирургическим вмешательством. Он был бодр и шутил по поводу своей травмы. Операция была сделана в одной из московских клиник и продлилась три часа. "Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", — поделился со "СтарХитом" Алибасов-младший.В июне 2019 года Алибасов был госпитализирован из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
https://ria.ru/20210215/dementsiya-1597465882.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_de2bb50cc09fdc9ea65de7b46bdd4663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
состояние здоровья бари алибасова, бари алибасов, знаменитости, звезды
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Бари Алибасова прооперировали, сообщает
"СтарХит".
О том, что продюсер готовится к хирургическому вмешательству ранее рассказывал его сын. В сторис личного Instagram-аккаунта Алибасов-младший опубликовал видео из больницы. На кадрах было показано, как его знаменитый отец подписывает соглашение на операцию.
"Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим "на живую" — под местной анестезией, так что папа сможет лицезреть, как его режут", — рассказывает Алибасов-младший.
Судя по видео, шоумен не переживал перед хирургическим вмешательством. Он был бодр и шутил по поводу своей травмы.
"Я летал… и неудачно приземлился", — комментирует продюсер.
Операция была сделана в одной из московских клиник и продлилась три часа.
"Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", — поделился со "СтарХитом" Алибасов-младший.
В июне 2019 года Алибасов был госпитализирован из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.