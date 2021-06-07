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Нижегородская область
https://ria.ru/20210607/agroprom-1736048187.html
Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта
Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта - РИА Новости, 07.06.2021
Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта
Восемьдесят четыре инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 миллиарда рублей реализуется в сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области, заявил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:44
2021-06-07T18:44
нижегородская область
глеб никитин
корпорация развития
нижний новгород
сергачский район
павловский район
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Восемьдесят четыре инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 миллиарда рублей реализуется в сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин."С каждым годом уровень инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Нижегородской области возрастает. В 2019 году в сельское хозяйство региона вложено 13,4 миллиарда рублей, в 2020-м – 15,4 миллиарда. Сейчас в разных отраслях агропрома - растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности - реализуется 84 инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 миллиарда рублей", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор подчеркнул, что реализация проектов позволит создать свыше 1,6 тысячи рабочих мест. В числе крупных инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в Нижегородской области, - строительство тепличного комплекса по производству овощей площадью 17 гектаров на Бору, строительство животноводческих комплексов на 1,2 тысячи голов молочных коров в Починковском районе, на 1328 голов – в Ардатовском и на 800 голов – в Вачском, а также возведение роботизированной фермы на 624 головы в Большеболдинском районе. Большую часть проектов сопровождает Корпорация развития Нижегородской области.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что реализация инвестиционных проектов в районах области способствует развитию АПК, росту объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров."Каждый инвестиционный проект важен для региона, так как способствует социально-экономическому развитию. Поэтому государство оказывает инвесторам всестороннюю поддержку. Например, при реализации проектов в области животноводства предусмотрено возмещение аграриям части затрат, понесенных при строительстве или реконструкции животноводческих объектов", - отметил министр.На молочных заводах в Павловском районе и Нижнем Новгороде ведутся работы по модернизации производства и установке нового оборудования, а на сахарном заводе в Сергачском районе продолжается модернизация производства с увеличением перерабатывающих мощностей.По данным регионального минсельхоза, наибольший объем инвестиций в сельское хозяйство региона в 2020 году отмечен на Бору, в Городецком, Сергачском, Арзамасском, Лысковском, Вадском, Павловском, Дальнеконстантиновском, Пильнинском и Ковернинском районах. Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году будет направлено свыше 4,5 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735459281.html
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глеб никитин, корпорация развития, нижний новгород, сергачский район, павловский район, экономика

Нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта

18:44 07.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрезентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале "День Балтийского поля-2017"
Презентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале День Балтийского поля-2017 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Восемьдесят четыре инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 миллиарда рублей реализуется в сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
"С каждым годом уровень инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Нижегородской области возрастает. В 2019 году в сельское хозяйство региона вложено 13,4 миллиарда рублей, в 2020-м – 15,4 миллиарда. Сейчас в разных отраслях агропрома - растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности - реализуется 84 инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 миллиарда рублей", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Губернатор подчеркнул, что реализация проектов позволит создать свыше 1,6 тысячи рабочих мест. В числе крупных инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в Нижегородской области, - строительство тепличного комплекса по производству овощей площадью 17 гектаров на Бору, строительство животноводческих комплексов на 1,2 тысячи голов молочных коров в Починковском районе, на 1328 голов – в Ардатовском и на 800 голов – в Вачском, а также возведение роботизированной фермы на 624 головы в Большеболдинском районе. Большую часть проектов сопровождает Корпорация развития Нижегородской области.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что реализация инвестиционных проектов в районах области способствует развитию АПК, росту объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
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"Каждый инвестиционный проект важен для региона, так как способствует социально-экономическому развитию. Поэтому государство оказывает инвесторам всестороннюю поддержку. Например, при реализации проектов в области животноводства предусмотрено возмещение аграриям части затрат, понесенных при строительстве или реконструкции животноводческих объектов", - отметил министр.
На молочных заводах в Павловском районе и Нижнем Новгороде ведутся работы по модернизации производства и установке нового оборудования, а на сахарном заводе в Сергачском районе продолжается модернизация производства с увеличением перерабатывающих мощностей.
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Предприятие под Нижним Новгородом получит заем на 1,5 миллиарда рублей
По данным регионального минсельхоза, наибольший объем инвестиций в сельское хозяйство региона в 2020 году отмечен на Бору, в Городецком, Сергачском, Арзамасском, Лысковском, Вадском, Павловском, Дальнеконстантиновском, Пильнинском и Ковернинском районах. Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году будет направлено свыше 4,5 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинКорпорация РазвитияНижний НовгородСергачский районПавловский районЭкономика
 
 
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