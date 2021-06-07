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ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб - РИА Новости, 07.06.2021
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания гражданина Украины Алексея Семеняки, консультировавшего СБУ. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:31
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россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания гражданина Украины Алексея Семеняки, консультировавшего СБУ. Ему разъяснили суть предъявленного обвинения и порядок выдворения из страны. Семеняк заявил, что доводы ему ясны. По информации силовиков, сотрудник украинских спецслужб оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Также ФСБ установила его координаторов из Киева. На допросе Семеняк подтвердил, что поддерживал контакт с представителями национальной спецслужбы.Пребывание украинца на территории России признали нежелательным и закрыли ему въезд на 25 лет. Третьего июня он покинул страну.
https://ria.ru/20210511/ukraina-1731838810.html
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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина

ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб

10:31 07.06.2021 (обновлено: 12:08 07.06.2021)
 
© ЦОС ФСБ РФАлексей Семеняка. Кадр из видео
Алексей Семеняка. Кадр из видео
© ЦОС ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания гражданина Украины Алексея Семеняки, консультировавшего СБУ.
Ему разъяснили суть предъявленного обвинения и порядок выдворения из страны. Семеняк заявил, что доводы ему ясны.
По информации силовиков, сотрудник украинских спецслужб оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Также ФСБ установила его координаторов из Киева. На допросе Семеняк подтвердил, что поддерживал контакт с представителями национальной спецслужбы.
Пребывание украинца на территории России признали нежелательным и закрыли ему въезд на 25 лет. Третьего июня он покинул страну.
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РоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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