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В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины
В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины - РИА Новости, 07.06.2021
В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины
Протестующие выходят четвертый день подряд на улицы американского города Миннеаполис из-за недавнего убийства темнокожего сотрудниками правоохранительных... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:32
2021-06-07T16:47
джордж флойд
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие выходят четвертый день подряд на улицы американского города Миннеаполис из-за недавнего убийства темнокожего сотрудниками правоохранительных органов, передает телеканал CBS Minnesota.Ранее 32-летний афроамериканец Уинстон Смит был застрелен в ходе задержания. Согласно заявлению полиции, правоохранители получили ордер на задержание Смита в связи с обвинениями в незаконном хранении оружия. При попытке задержать подозреваемого, Смит открыл огонь по сотрудникам полиции из припаркованной машины, но был застрелен и скончался на месте.В связи с инцидентом, в Миннеаполисе вспыхнули протесты, продолжающиеся четвертый день подряд. В воскресение на улицу вышли более ста человек с требованиями о справедливом расследовании по делу Смита.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. -0-
https://ria.ru/20210420/protesty-1729025026.html
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины

16:32 07.06.2021 (обновлено: 16:47 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкПолицейские во время акций протеста после убийства Данте Райта в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Полицейские во время акций протеста после убийства Данте Райта в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Крис Джун
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие выходят четвертый день подряд на улицы американского города Миннеаполис из-за недавнего убийства темнокожего сотрудниками правоохранительных органов, передает телеканал CBS Minnesota.
Ранее 32-летний афроамериканец Уинстон Смит был застрелен в ходе задержания. Согласно заявлению полиции, правоохранители получили ордер на задержание Смита в связи с обвинениями в незаконном хранении оружия. При попытке задержать подозреваемого, Смит открыл огонь по сотрудникам полиции из припаркованной машины, но был застрелен и скончался на месте.
Бывший офицер полиции Дерек Шовин во время заседания суда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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В связи с инцидентом, в Миннеаполисе вспыхнули протесты, продолжающиеся четвертый день подряд. В воскресение на улицу вышли более ста человек с требованиями о справедливом расследовании по делу Смита.
С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. -0-
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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