В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины
16:32 07.06.2021 (обновлено: 16:47 07.06.2021)
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкПолицейские во время акций протеста после убийства Данте Райта в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие выходят четвертый день подряд на улицы американского города Миннеаполис из-за недавнего убийства темнокожего сотрудниками правоохранительных органов, передает телеканал CBS Minnesota.
Ранее 32-летний афроамериканец Уинстон Смит был застрелен в ходе задержания. Согласно заявлению полиции, правоохранители получили ордер на задержание Смита в связи с обвинениями в незаконном хранении оружия. При попытке задержать подозреваемого, Смит открыл огонь по сотрудникам полиции из припаркованной машины, но был застрелен и скончался на месте.
В связи с инцидентом, в Миннеаполисе вспыхнули протесты, продолжающиеся четвертый день подряд. В воскресение на улицу вышли более ста человек с требованиями о справедливом расследовании по делу Смита.
С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. -0-