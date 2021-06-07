https://ria.ru/20210607/afroamerikanets-1736026319.html

В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины

В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины - РИА Новости, 07.06.2021

В США четвертый день идут протесты из-за гибели темнокожего мужчины

Протестующие выходят четвертый день подряд на улицы американского города Миннеаполис из-за недавнего убийства темнокожего сотрудниками правоохранительных... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:32

2021-06-07T16:32

2021-06-07T16:47

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие выходят четвертый день подряд на улицы американского города Миннеаполис из-за недавнего убийства темнокожего сотрудниками правоохранительных органов, передает телеканал CBS Minnesota.Ранее 32-летний афроамериканец Уинстон Смит был застрелен в ходе задержания. Согласно заявлению полиции, правоохранители получили ордер на задержание Смита в связи с обвинениями в незаконном хранении оружия. При попытке задержать подозреваемого, Смит открыл огонь по сотрудникам полиции из припаркованной машины, но был застрелен и скончался на месте.В связи с инцидентом, в Миннеаполисе вспыхнули протесты, продолжающиеся четвертый день подряд. В воскресение на улицу вышли более ста человек с требованиями о справедливом расследовании по делу Смита.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. -0-

https://ria.ru/20210420/protesty-1729025026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ssha-1597271974.html

миннеаполис

сша

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире