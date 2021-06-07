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В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
В США оценили численность выведенных из Афганистана войск - РИА Новости, 07.06.2021
В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
Вывод американских войск из Афганистана завершен наполовину, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:18
2021-06-07T18:27
россия
исламское государство
вооруженные силы сша
доха
талибан
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана завершен наполовину, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи."Мы примерно на полпути, идем комфортным для нас темпом, все идет очень гладко", - сказал Маккензи на телефонном брифинге."Мы намереваемся по-прежнему преследовать "Аль-Каиду"* и "Исламское государство"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.) с более широких горизонтов… Мы работаем с друзьями и партнерами в регионе, чтобы выстроить подобный потенциал в будущем", - добавил он.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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россия, исламское государство, вооруженные силы сша, доха, талибан, в мире, сша

В США оценили численность выведенных из Афганистана войск

18:18 07.06.2021 (обновлено: 18:27 07.06.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана завершен наполовину, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"Мы примерно на полпути, идем комфортным для нас темпом, все идет очень гладко", - сказал Маккензи на телефонном брифинге.
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"Мы намереваемся по-прежнему преследовать "Аль-Каиду"* и "Исламское государство"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.) с более широких горизонтов… Мы работаем с друзьями и партнерами в регионе, чтобы выстроить подобный потенциал в будущем", - добавил он.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
РоссияИсламское государствоВооруженные силы СШАДохаТалибанВ миреСША
 
 
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