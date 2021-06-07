https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html

В США оценили численность выведенных из Афганистана войск

В США оценили численность выведенных из Афганистана войск - РИА Новости, 07.06.2021

В США оценили численность выведенных из Афганистана войск

Вывод американских войск из Афганистана завершен наполовину, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:18

2021-06-07T18:18

2021-06-07T18:27

россия

исламское государство

вооруженные силы сша

доха

талибан

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана завершен наполовину, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи."Мы примерно на полпути, идем комфортным для нас темпом, все идет очень гладко", - сказал Маккензи на телефонном брифинге."Мы намереваемся по-прежнему преследовать "Аль-Каиду"* и "Исламское государство"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.) с более широких горизонтов… Мы работаем с друзьями и партнерами в регионе, чтобы выстроить подобный потенциал в будущем", - добавил он.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210605/afganistan-1735762435.html

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россия, исламское государство, вооруженные силы сша, доха, талибан, в мире, сша