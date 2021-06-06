https://ria.ru/20210606/zhivotnye-1735852525.html

Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на домашних животных

Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на домашних животных - РИА Новости, 06.06.2021

Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на домашних животных

Россияне стали больше совершать покупок в зоомагазинах и чаще водить своих домашних питомцев в ветеринарные клиники - к таким выводам пришли аналитики сервиса... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T10:11

2021-06-06T10:11

2021-06-06T10:11

сбер

россия

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россияне стали больше совершать покупок в зоомагазинах и чаще водить своих домашних питомцев в ветеринарные клиники - к таким выводам пришли аналитики сервиса электронных платежей ЮMoney (входит в экосистему "Сбера"), изучив оплату пользователей различными платежными методами в период с 1 января по 31 мая 2019, 2020 и 2021 годов. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости."В 2021 году с 1 января по 31 мая относительно аналогичного периода 2020 года тенденция роста продаж сохранилась. Количество покупок выросло на 11%, а оборот магазинов – на 13%. В сравнении с 2019 годом количество платежей выросло еще больше – на 32%, а обороты магазинов, в которых расплачивались картой и кошельком ЮMoney, – на 33%", - подсчитали аналитикиСредний чек за год стал больше на 1% и составил 697 рублей, а среднее число заказов на одного клиента увеличилось на 5% – до 2,6. Пандемия и локдаун привели к тому, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали намного чаще заводить питомцев, поясняет директор по продажам ЮMoney Дмитрий Кармишин."Логично, что спрос на зоотовары и услуги тоже вырос. Если анализировать показатели по всему 2020 году, то в сравнении с 2019 годом количество обращений в ветеринарные клиники выросло на 54%, а обороты их платежей – на 63%. В зоомагазинах число покупок увеличилось на 21%, а обороты платежей на – 24%. Это показывает смещение спроса в большей степени в онлайн-каналы продаж", — отметил он.По данным одного из крупнейших в мире производителей кормов для животных и поставщиков ветеринарных услуг Mars Petcare, в российских семьях за три года количество кошек увеличилось на 8,1 миллиона и достигло 40,8 миллиона, собак – на 4 миллиона, составив 22,6 миллиона. Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место по числу собак.

https://ria.ru/20210601/gosduma-1735122729.html

https://ria.ru/20210526/zhivotnye-1734277816.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, общество