https://ria.ru/20210606/zaec1964-1735674930.html

"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание?

"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание? - РИА Новости, 06.06.2021

"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание?

В 1964 году была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. "Ночь" лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а "желтый" мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор "Грамоты.ру" Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года.

2021-06-06T12:00

2021-06-06T12:00

2021-06-06T15:16

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ссср

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«Молодци», «заец», «жолтый»: как могло измениться русское правописание? В 1964 года была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. «Ночь» лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а «желтый» мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года. audio/mpeg

«Молодци», «заец», «жолтый»: как могло измениться русское правописание? В 1964 года была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. «Ночь» лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а «желтый» мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года. audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучили: Наталия Шашина и Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, советский союз, владимир пахомов, подкаст, грамотность, ссср