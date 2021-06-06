https://ria.ru/20210606/zaec1964-1735674930.html
"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание?
"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание? - РИА Новости, 06.06.2021
"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание?
В 1964 году была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. "Ночь" лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а "желтый" мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор "Грамоты.ру" Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года.
2021-06-06T12:00
2021-06-06T12:00
2021-06-06T15:16
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«Молодци», «заец», «жолтый»: как могло измениться русское правописание?
В 1964 года была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. «Ночь» лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а «желтый» мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года.
audio/mpeg
«Молодци», «заец», «жолтый»: как могло измениться русское правописание?
В 1964 года была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. «Ночь» лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а «желтый» мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучили: Наталия Шашина и Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, советский союз, владимир пахомов, подкаст, грамотность, ссср
"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание?
12:00 06.06.2021 (обновлено: 15:16 06.06.2021)
В 1964 году была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. "Ночь" лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы из алфавита, а "желтый" мы бы писали через О. Почему реформу не приняли? Главный редактор "Грамоты.ру" Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года.