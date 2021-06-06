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Число погибших из-за наезда водителя на остановку в Югре возросло до двух
Число погибших из-за наезда водителя на остановку в Югре возросло до двух - РИА Новости, 06.06.2021
Число погибших из-за наезда водителя на остановку в Югре возросло до двух
Число погибших в результате наезда водителя на автобусную остановку в Нижневартовске (ХМАО) возросло до двух, госпитализированный ранее мужчина скончался,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:44
2021-06-06T08:44
россия
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате наезда водителя на автобусную остановку в Нижневартовске (ХМАО) возросло до двух, госпитализированный ранее мужчина скончался, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину после инцидента госпитализировали. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в пресс-службе УМВД."Мужчина тоже скончался", - сказал представитель ведомства.Ранее в УМВД сообщили РИА Новости, что полиция по-прежнему разыскивает водителя. По данным правоохранителей, он взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве подчеркивали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
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россия, происшествия

Число погибших из-за наезда водителя на остановку в Югре возросло до двух

08:44 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате наезда водителя на автобусную остановку в Нижневартовске (ХМАО) возросло до двух, госпитализированный ранее мужчина скончался, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину после инцидента госпитализировали. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в пресс-службе УМВД.
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 08:38
Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину
"Мужчина тоже скончался", - сказал представитель ведомства.
Ранее в УМВД сообщили РИА Новости, что полиция по-прежнему разыскивает водителя. По данным правоохранителей, он взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве подчеркивали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:41
В Югре водитель насмерть сбил женщину на остановке и скрылся
 
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