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"Яндекс" рассказал об уникальных для разных регионов словах
"Яндекс" рассказал об уникальных для разных регионов словах - РИА Новости, 06.06.2021
"Яндекс" рассказал об уникальных для разных регионов словах
Аналитики "Яндекса" вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова отобрали слова, которые используют только жители конкретных... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:20
2021-06-06T13:55
яндекс
дальний восток
технологии
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аналитики "Яндекса" вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова отобрали слова, которые используют только жители конкретных регионов. Для этого они проанализировали статьи и комментарии пользователей ресурса "Яндекс. Дзен".Так, в Московском регионе региональными могут считаться слова едальня (общепит), корнер (торговая точка), человейник (многоквартиный дом), в Санкт-Петербурге — больняк (больничный лист), тупить и втулять ("впаривать").Игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками, а стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой, показало исследование.Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причем часто это соседние субъекты. В частности, слово "шушлайка" (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово "темпер" (сокращенное "температура").Мусорный контейнер в разных регионах называют мульдой, кеской, мусорником, пухто, кагатом и мусорницей. Слово "отличный" может звучать как баский, бомбовский, зашибательский, суперный и уматный, а глухое место могут называть очкуром, курмышем, пупырловкой, тутуновкой, турли или тигули.
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яндекс, дальний восток, технологии, общество

"Яндекс" рассказал об уникальных для разных регионов словах

09:20 06.06.2021 (обновлено: 13:55 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастница Петербургского международного экономического форума - 2021
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аналитики "Яндекса" вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова отобрали слова, которые используют только жители конкретных регионов.
Для этого они проанализировали статьи и комментарии пользователей ресурса "Яндекс. Дзен".
Так, в Московском регионе региональными могут считаться слова едальня (общепит), корнер (торговая точка), человейник (многоквартиный дом), в Санкт-Петербурге — больняк (больничный лист), тупить и втулять ("впаривать").
Игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками, а стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой, показало исследование.
Ассортимент школьных принадлежностей на школьной ярмарке в ГУМе - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 01:02
День русского языка
Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причем часто это соседние субъекты. В частности, слово "шушлайка" (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово "темпер" (сокращенное "температура").
Мусорный контейнер в разных регионах называют мульдой, кеской, мусорником, пухто, кагатом и мусорницей. Слово "отличный" может звучать как баский, бомбовский, зашибательский, суперный и уматный, а глухое место могут называть очкуром, курмышем, пупырловкой, тутуновкой, турли или тигули.
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