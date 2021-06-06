"Яндекс" рассказал об уникальных для разных регионов словах

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аналитики "Яндекса" вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова отобрали слова, которые используют только жители конкретных регионов. Для этого они проанализировали статьи и комментарии пользователей ресурса "Яндекс. Дзен".Так, в Московском регионе региональными могут считаться слова едальня (общепит), корнер (торговая точка), человейник (многоквартиный дом), в Санкт-Петербурге — больняк (больничный лист), тупить и втулять ("впаривать").Игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками, а стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой, показало исследование.Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причем часто это соседние субъекты. В частности, слово "шушлайка" (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово "темпер" (сокращенное "температура").Мусорный контейнер в разных регионах называют мульдой, кеской, мусорником, пухто, кагатом и мусорницей. Слово "отличный" может звучать как баский, бомбовский, зашибательский, суперный и уматный, а глухое место могут называть очкуром, курмышем, пупырловкой, тутуновкой, турли или тигули.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аналитики "Яндекса" вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова отобрали слова, которые используют только жители конкретных регионов.
Для этого они проанализировали статьи и комментарии пользователей ресурса "Яндекс. Дзен".
Так, в Московском регионе региональными могут считаться слова едальня (общепит), корнер (торговая точка), человейник (многоквартиный дом), в Санкт-Петербурге — больняк (больничный лист), тупить и втулять ("впаривать").
Игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками, а стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой, показало исследование.
Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причем часто это соседние субъекты. В частности, слово "шушлайка" (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово "темпер" (сокращенное "температура").
Мусорный контейнер в разных регионах называют мульдой, кеской, мусорником, пухто, кагатом и мусорницей. Слово "отличный" может звучать как баский, бомбовский, зашибательский, суперный и уматный, а глухое место могут называть очкуром, курмышем, пупырловкой, тутуновкой, турли или тигули.
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