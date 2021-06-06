https://ria.ru/20210606/vzryv-1735904628.html

В Ливии при взрыве автомобиля погибли четыре человека

В Ливии при взрыве автомобиля погибли четыре человека - РИА Новости, 06.06.2021

В Ливии при взрыве автомобиля погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля перед КПП в ливийском городе Себха на юге страны, заявил... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T20:39

2021-06-06T20:39

2021-06-06T20:40

ливия

в мире

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БЕНГАЗИ (Ливия), 6 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля перед КПП в ливийском городе Себха на юге страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА).По данным представителя армии, смертник на заминированной машине атаковал КПП, в результате чего погиб начальник уголовного розыска города и еще три человека, личности которых пока не установлены.Собеседник агентства добавил, что в результате взрыва несколько человек получили ранения, три машины, принадлежащие управлению безопасности города, сгорели.

https://ria.ru/20210606/liviya-1735887402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливия, в мире