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В Ливии при взрыве автомобиля погибли четыре человека
В Ливии при взрыве автомобиля погибли четыре человека - РИА Новости, 06.06.2021
В Ливии при взрыве автомобиля погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля перед КПП в ливийском городе Себха на юге страны, заявил... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T20:39
2021-06-06T20:39
2021-06-06T20:40
ливия
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БЕНГАЗИ (Ливия), 6 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля перед КПП в ливийском городе Себха на юге страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА).По данным представителя армии, смертник на заминированной машине атаковал КПП, в результате чего погиб начальник уголовного розыска города и еще три человека, личности которых пока не установлены.Собеседник агентства добавил, что в результате взрыва несколько человек получили ранения, три машины, принадлежащие управлению безопасности города, сгорели.
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ливия, в мире
БЕНГАЗИ (Ливия), 6 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля перед КПП в ливийском городе Себха на юге страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА).
По данным представителя армии, смертник на заминированной машине атаковал КПП, в результате чего погиб начальник уголовного розыска города и еще три человека, личности которых пока не установлены.
Собеседник агентства добавил, что в результате взрыва несколько человек получили ранения, три машины, принадлежащие управлению безопасности города, сгорели.