https://ria.ru/20210606/vybory-1735908567.html
В Мексике поступило более 400 жалоб о нарушениях на выборах
В Мексике поступило более 400 жалоб о нарушениях на выборах - РИА Новости, 06.06.2021
В Мексике поступило более 400 жалоб о нарушениях на выборах
Мексиканская прокуратура по избирательным преступлениям (Fepade) получила в ходе голосования на всеобщих выборах 6 июня тысячу жалоб, по 415 из них идет... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T21:08
2021-06-06T21:08
2021-06-06T21:08
мехико (штат)
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МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Мексиканская прокуратура по избирательным преступлениям (Fepade) получила в ходе голосования на всеобщих выборах 6 июня тысячу жалоб, по 415 из них идет расследование, сообщил избирательный прокурор Хосе Агустин Ортис Пинчетти в первом информационном выпуске дня выборов.Самые масштабные выборы в истории мексиканской демократии, проходящие в воскресенье с участием 93,5 миллиона человек, определят местных руководителей в большей части страны, губернаторов 15 штатов и состав палаты депутатов генерального конгресса - всего более 20 тысяч должностей."Жалоб немногим более тысячи, мы ожидали гораздо большего числа, из них только 415 находятся в стадии расследования, остальные были отклонены как непоследовательные, анонимные и не основанные на реальных событиях", - сказал чиновник.Больше всего жалоб по поводу возможных нарушений поступило из столицы – 229, штата Мехико - 100, Нуэво-Леона - 61, Чьяпаса - 48 и Пуэблы - 45."День выборов начался хорошо, нас проинформировали о том, что на многих участках длинные очереди людей готовились проголосовать в первые часы работы", - отметил Ортис Пинчетти.В ходе выборов 4,2 тысячи сотрудников федеральной полиции и 1600 экспертов заняты выявлением возможных преступлений, охрану процесса обеспечивают Национальная гвардия и полиция.
https://ria.ru/20210530/meksika-1734779370.html
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мехико (штат), в мире
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Мексиканская прокуратура по избирательным преступлениям (Fepade) получила в ходе голосования на всеобщих выборах 6 июня тысячу жалоб, по 415 из них идет расследование, сообщил избирательный прокурор Хосе Агустин Ортис Пинчетти в первом информационном выпуске дня выборов.
Самые масштабные выборы в истории мексиканской демократии, проходящие в воскресенье с участием 93,5 миллиона человек, определят местных руководителей в большей части страны, губернаторов 15 штатов и состав палаты депутатов генерального конгресса - всего более 20 тысяч должностей.
"Жалоб немногим более тысячи, мы ожидали гораздо большего числа, из них только 415 находятся в стадии расследования, остальные были отклонены как непоследовательные, анонимные и не основанные на реальных событиях", - сказал чиновник.
Больше всего жалоб по поводу возможных нарушений поступило из столицы – 229, штата Мехико
- 100, Нуэво-Леона - 61, Чьяпаса - 48 и Пуэблы - 45.
"День выборов начался хорошо, нас проинформировали о том, что на многих участках длинные очереди людей готовились проголосовать в первые часы работы", - отметил Ортис Пинчетти.
В ходе выборов 4,2 тысячи сотрудников федеральной полиции и 1600 экспертов заняты выявлением возможных преступлений, охрану процесса обеспечивают Национальная гвардия и полиция.