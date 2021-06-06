https://ria.ru/20210606/vybory-1735908567.html

В Мексике поступило более 400 жалоб о нарушениях на выборах

В Мексике поступило более 400 жалоб о нарушениях на выборах - РИА Новости, 06.06.2021

В Мексике поступило более 400 жалоб о нарушениях на выборах

Мексиканская прокуратура по избирательным преступлениям (Fepade) получила в ходе голосования на всеобщих выборах 6 июня тысячу жалоб, по 415 из них идет... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T21:08

2021-06-06T21:08

2021-06-06T21:08

мехико (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg

МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Мексиканская прокуратура по избирательным преступлениям (Fepade) получила в ходе голосования на всеобщих выборах 6 июня тысячу жалоб, по 415 из них идет расследование, сообщил избирательный прокурор Хосе Агустин Ортис Пинчетти в первом информационном выпуске дня выборов.Самые масштабные выборы в истории мексиканской демократии, проходящие в воскресенье с участием 93,5 миллиона человек, определят местных руководителей в большей части страны, губернаторов 15 штатов и состав палаты депутатов генерального конгресса - всего более 20 тысяч должностей."Жалоб немногим более тысячи, мы ожидали гораздо большего числа, из них только 415 находятся в стадии расследования, остальные были отклонены как непоследовательные, анонимные и не основанные на реальных событиях", - сказал чиновник.Больше всего жалоб по поводу возможных нарушений поступило из столицы – 229, штата Мехико - 100, Нуэво-Леона - 61, Чьяпаса - 48 и Пуэблы - 45."День выборов начался хорошо, нас проинформировали о том, что на многих участках длинные очереди людей готовились проголосовать в первые часы работы", - отметил Ортис Пинчетти.В ходе выборов 4,2 тысячи сотрудников федеральной полиции и 1600 экспертов заняты выявлением возможных преступлений, охрану процесса обеспечивают Национальная гвардия и полиция.

https://ria.ru/20210530/meksika-1734779370.html

https://ria.ru/20210603/plesen-1735531396.html

мехико (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико (штат), в мире