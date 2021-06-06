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Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель
Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель - РИА Новости, 06.06.2021
Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель
Немецкие консерваторы из партии канцлера Ангелы Меркель ХДС лидируют с 35% на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт – последней... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T19:42
2021-06-06T19:42
хдс/хсс
саксония-анхальт
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 6 июн – РИА Новости. Немецкие консерваторы из партии канцлера Ангелы Меркель ХДС лидируют с 35% на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт – последней избирательной кампании перед выборами в бундестаг ФРГ, на основании которых будет сформировано новое правительство, свидетельствуют результаты exit poll после завершения голосования в воскресенье, сообщает телеканал N24.На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 23,5%.В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 6% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 7%.В последние недели, по данным опросов, "Альтернативу для Германии" и ХДС разделяли несколько процентов, аналитики не исключали, что правые обойдут консерваторов. Данный исход мог бы иметь значительное влияние, победа евроскептиков стала бы ударом для христианских демократов и их председателя, кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армина Лашета. В немецких СМИ выборы в Саксонии-Анхальт называли "последней сверкой часов" перед выборами в бундестаг ФРГ. Предварительные итоги можно назвать позитивными для немецких консерваторов и лично для Лашета.На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/1601355488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/1731120323.html
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хдс/хсс, саксония-анхальт, ангела меркель, германия, в мире

Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель

19:42 06.06.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 июн – РИА Новости. Немецкие консерваторы из партии канцлера Ангелы Меркель ХДС лидируют с 35% на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт – последней избирательной кампании перед выборами в бундестаг ФРГ, на основании которых будет сформировано новое правительство, свидетельствуют результаты exit poll после завершения голосования в воскресенье, сообщает телеканал N24.
На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 23,5%.
ХДС провалил региональные выборы
15 марта, 17:26Авторы
ХДС провалил региональные выборы
В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 6% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 7%.
В последние недели, по данным опросов, "Альтернативу для Германии" и ХДС разделяли несколько процентов, аналитики не исключали, что правые обойдут консерваторов. Данный исход мог бы иметь значительное влияние, победа евроскептиков стала бы ударом для христианских демократов и их председателя, кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армина Лашета. В немецких СМИ выборы в Саксонии-Анхальт называли "последней сверкой часов" перед выборами в бундестаг ФРГ. Предварительные итоги можно назвать позитивными для немецких консерваторов и лично для Лашета.
На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.
Как бы не вышло Баербоком. Партия Меркель впервые утратила лидерство - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 17:26На грани
Как бы не вышло Баербоком. Партия Меркель впервые утратила лидерство
 
ХДС/ХСССаксония-АнхальтАнгела МеркельГерманияВ мире
 
 
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