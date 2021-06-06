Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 6 июн – РИА Новости. Немецкие консерваторы из партии канцлера Ангелы Меркель ХДС лидируют с 35% на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт – последней избирательной кампании перед выборами в бундестаг ФРГ, на основании которых будет сформировано новое правительство, свидетельствуют результаты exit poll после завершения голосования в воскресенье, сообщает телеканал N24.
На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 23,5%.
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В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 6% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 7%.
В последние недели, по данным опросов, "Альтернативу для Германии" и ХДС разделяли несколько процентов, аналитики не исключали, что правые обойдут консерваторов. Данный исход мог бы иметь значительное влияние, победа евроскептиков стала бы ударом для христианских демократов и их председателя, кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армина Лашета. В немецких СМИ выборы в Саксонии-Анхальт называли "последней сверкой часов" перед выборами в бундестаг ФРГ. Предварительные итоги можно назвать позитивными для немецких консерваторов и лично для Лашета.
На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.