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Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель

Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель - РИА Новости, 06.06.2021

Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель

Немецкие консерваторы из партии канцлера Ангелы Меркель ХДС лидируют с 35% на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт – последней... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T19:42

2021-06-06T19:42

2021-06-06T19:42

хдс/хсс

саксония-анхальт

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БЕРЛИН, 6 июн – РИА Новости. Немецкие консерваторы из партии канцлера Ангелы Меркель ХДС лидируют с 35% на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт – последней избирательной кампании перед выборами в бундестаг ФРГ, на основании которых будет сформировано новое правительство, свидетельствуют результаты exit poll после завершения голосования в воскресенье, сообщает телеканал N24.На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 23,5%.В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 6% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 7%.В последние недели, по данным опросов, "Альтернативу для Германии" и ХДС разделяли несколько процентов, аналитики не исключали, что правые обойдут консерваторов. Данный исход мог бы иметь значительное влияние, победа евроскептиков стала бы ударом для христианских демократов и их председателя, кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армина Лашета. В немецких СМИ выборы в Саксонии-Анхальт называли "последней сверкой часов" перед выборами в бундестаг ФРГ. Предварительные итоги можно назвать позитивными для немецких консерваторов и лично для Лашета.На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/1601355488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/1731120323.html

саксония-анхальт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хдс/хсс, саксония-анхальт, ангела меркель, германия, в мире