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Трамп заявил, что хотел спасти демократию
Трамп заявил, что хотел спасти демократию - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп заявил, что хотел спасти демократию
Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:37
2021-06-06T04:37
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию."Мы все знаем, что случилось с нашей страной, и мы никогда не должны позволить этому случиться вновь", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине."Не я пытался подорвать американскую демократию - я пытался ее спасти", - добавил Трамп под овации сторонников.Многочисленные суды не нашли подтверждения заявлениям Трампа о фальсификациях на ноябрьских выборах, которые он проиграл демократу Джо Байдену. Трампу вынесли беспрецедентный второй импичмент в палате представителей после того, как его сторонники 6 января разгромили Капитолий США и временно помешали утверждению итогов президентских выборов. Сенат Трампа оправдал.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что хотел спасти демократию

04:37 06.06.2021
 
© AP Photo / Matt YorkСторонники Дональда Трампа наблюдают за ходом голосования
Сторонники Дональда Трампа наблюдают за ходом голосования - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Matt York
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию.
"Мы все знаем, что случилось с нашей страной, и мы никогда не должны позволить этому случиться вновь", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 04:34
Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его
"Не я пытался подорвать американскую демократию - я пытался ее спасти", - добавил Трамп под овации сторонников.
Многочисленные суды не нашли подтверждения заявлениям Трампа о фальсификациях на ноябрьских выборах, которые он проиграл демократу Джо Байдену. Трампу вынесли беспрецедентный второй импичмент в палате представителей после того, как его сторонники 6 января разгромили Капитолий США и временно помешали утверждению итогов президентских выборов. Сенат Трампа оправдал.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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