https://ria.ru/20210606/vybory-1735840727.html

Трамп заявил, что хотел спасти демократию

Трамп заявил, что хотел спасти демократию - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп заявил, что хотел спасти демократию

Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:37

2021-06-06T04:37

2021-06-06T04:37

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию."Мы все знаем, что случилось с нашей страной, и мы никогда не должны позволить этому случиться вновь", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине."Не я пытался подорвать американскую демократию - я пытался ее спасти", - добавил Трамп под овации сторонников.Многочисленные суды не нашли подтверждения заявлениям Трампа о фальсификациях на ноябрьских выборах, которые он проиграл демократу Джо Байдену. Трампу вынесли беспрецедентный второй импичмент в палате представителей после того, как его сторонники 6 января разгромили Капитолий США и временно помешали утверждению итогов президентских выборов. Сенат Трампа оправдал.

https://ria.ru/20210606/demokrat-1735840630.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире