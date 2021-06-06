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Трамп заявил, что хотел спасти демократию
Трамп заявил, что хотел спасти демократию - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп заявил, что хотел спасти демократию
Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:37
2021-06-06T04:37
2021-06-06T04:37
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в фальсификации выборов и заявил, что пытался спасти демократию."Мы все знаем, что случилось с нашей страной, и мы никогда не должны позволить этому случиться вновь", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине."Не я пытался подорвать американскую демократию - я пытался ее спасти", - добавил Трамп под овации сторонников.Многочисленные суды не нашли подтверждения заявлениям Трампа о фальсификациях на ноябрьских выборах, которые он проиграл демократу Джо Байдену. Трампу вынесли беспрецедентный второй импичмент в палате представителей после того, как его сторонники 6 января разгромили Капитолий США и временно помешали утверждению итогов президентских выборов. Сенат Трампа оправдал.
https://ria.ru/20210606/demokrat-1735840630.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире