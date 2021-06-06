https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html

Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным

Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным - РИА Новости, 06.06.2021

Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что президенту США Джо Байдену накануне... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T15:04

2021-06-06T15:04

2021-06-06T23:29

донецкая народная республика

леонид кравчук

владимир зеленский

джо байден

минск

оон

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в мире

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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что президенту США Джо Байдену накануне встречи с российском коллегой Владимиром Путиным стоит поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским.Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня."Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом".По его словам, разговор лидеров Украины и США мог бы пройти в телефонном режиме."Я думаю, что никакой сложности в том, чтобы состоялся разговор Зеленского и Байдена, нет. Если он (Байден. — Прим. ред.) будет в Женеве, то будет несложно поговорить хотя бы по телефону с господином Зеленским", — добавил Кравчук.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210604/vstrecha-1735708673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/ssha-1735864026.html

донецкая народная республика

минск

сша

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донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, джо байден, минск, оон, сша, в мире