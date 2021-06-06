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Швейцарская газета назвала вероятные места встречи Путина и Байдена
Швейцарская газета назвала вероятные места встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 06.06.2021
Швейцарская газета назвала вероятные места встречи Путина и Байдена
Предстоящий 16 июня саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от нее... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T03:22
2021-06-06T03:22
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 6 июн - РИА Новости. Предстоящий 16 июня саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от нее отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, сообщило швейцарское издание NZZ am Sonntag.Ранее стало известно, что пресс-центр предстоящего саммита Россия-США будет расположен в Международном конференц-центре, который находится напротив женевской штаб-квартиры ООН. Названные изданием вероятные места проведения саммита РФ-США находятся недалеко от пресс-центра: в частности, дорога от пресс-центра до виллы La Grange может занять около десяти минут.По данным газеты, многое указывает на то, что для встречи лидеров двух стран будет выбрано место с видом на озеро - как это было в 1985 году, когда лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган провели встречу на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа. Отмечается, что фотограф издания заметил, что недавно вилла La Grange была осмотрена "людьми в военных ботинках". Другое вероятное место проведения саммита - отель Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives - располагается в том же парке, что и указанная вилла, добавляет газета.МИД Швейцарии не стал подтверждать, что саммит состоится в одном из двух упомянутых газетой мест. Тем не менее, издание подчеркивает, что парк, где расположены вилла и отель, "уже несколько дней кишит сотрудниками сил безопасности".Отмечается также, что на период проведения саммита могут закрыть весь центр Женевы и даже задействовать военных. Согласно изданию, в трех из пяти самых известных пятизвездочных отелей Женевы уже забронированы все номера в ночь с 15 по 16 июня.Газета Tribune de Geneve ранее называла возможным местом проведения встречи двух лидеров отель Intercontinental. По оценке NZZ am Sonntag, такой выбор места встречи маловероятен. Причина якобы состоит в том, что, как сообщают издания медиагруппы Tamedia, российская сторона не хочет вести переговоры там, где разместится американская делегация. При этом многое свидетельствует о том, что Байден остановится именно в отеле Intercontinental: в частности, в период с 9 по 17 июня в отеле нет ни одного свободного номера, а в пресс-службе по "причинам конфиденциальности" не комментируют бронирование.
https://ria.ru/20210606/bayden-1735837229.html
https://ria.ru/20210606/bayden-1735837359.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире

Швейцарская газета назвала вероятные места встречи Путина и Байдена

03:22 06.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 6 июн - РИА Новости. Предстоящий 16 июня саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от нее отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, сообщило швейцарское издание NZZ am Sonntag.
Ранее стало известно, что пресс-центр предстоящего саммита Россия-США будет расположен в Международном конференц-центре, который находится напротив женевской штаб-квартиры ООН. Названные изданием вероятные места проведения саммита РФ-США находятся недалеко от пресс-центра: в частности, дорога от пресс-центра до виллы La Grange может занять около десяти минут.
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По данным газеты, многое указывает на то, что для встречи лидеров двух стран будет выбрано место с видом на озеро - как это было в 1985 году, когда лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган провели встречу на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа. Отмечается, что фотограф издания заметил, что недавно вилла La Grange была осмотрена "людьми в военных ботинках". Другое вероятное место проведения саммита - отель Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives - располагается в том же парке, что и указанная вилла, добавляет газета.
МИД Швейцарии не стал подтверждать, что саммит состоится в одном из двух упомянутых газетой мест. Тем не менее, издание подчеркивает, что парк, где расположены вилла и отель, "уже несколько дней кишит сотрудниками сил безопасности".
Отмечается также, что на период проведения саммита могут закрыть весь центр Женевы и даже задействовать военных. Согласно изданию, в трех из пяти самых известных пятизвездочных отелей Женевы уже забронированы все номера в ночь с 15 по 16 июня.
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Газета Tribune de Geneve ранее называла возможным местом проведения встречи двух лидеров отель Intercontinental. По оценке NZZ am Sonntag, такой выбор места встречи маловероятен. Причина якобы состоит в том, что, как сообщают издания медиагруппы Tamedia, российская сторона не хочет вести переговоры там, где разместится американская делегация. При этом многое свидетельствует о том, что Байден остановится именно в отеле Intercontinental: в частности, в период с 9 по 17 июня в отеле нет ни одного свободного номера, а в пресс-службе по "причинам конфиденциальности" не комментируют бронирование.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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