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Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять
Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять - РИА Новости, 06.06.2021
Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять
Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T01:16
2021-06-06T01:16
ирина гриценко
общество
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и указаны ли в ней те услуги, которые вы хотите получить, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По словам Гриценко, следует также обратить внимание на внешний вид врача: грязный медицинский халат или неподстриженные ногти говорят о том, что врач плохо относится к самому себе и вряд ли будет хорошо и достаточно внимательно относиться к пациенту. Сигналом для недоверия можно считать, если при приеме врач не слушает вас, перебивает и без комплексного обследования назначает лечение, подробности и необходимость которого тоже не обсуждает с вами.
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ирина гриценко, общество

Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять

01:16 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета
Врач сидит за столом кабинета - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и указаны ли в ней те услуги, которые вы хотите получить, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
"Затем вы вправе затребовать документы, подтверждающие уровень образования и квалификации врача: диплом об образовании и действующие сертификаты специалиста", - поделилась она.
По словам Гриценко, следует также обратить внимание на внешний вид врача: грязный медицинский халат или неподстриженные ногти говорят о том, что врач плохо относится к самому себе и вряд ли будет хорошо и достаточно внимательно относиться к пациенту. Сигналом для недоверия можно считать, если при приеме врач не слушает вас, перебивает и без комплексного обследования назначает лечение, подробности и необходимость которого тоже не обсуждает с вами.
 
Ирина ГриценкоОбщество
 
 
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