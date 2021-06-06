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Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять

Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять - РИА Новости, 06.06.2021

Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять

Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T01:16

2021-06-06T01:16

2021-06-06T01:16

ирина гриценко

общество

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и указаны ли в ней те услуги, которые вы хотите получить, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По словам Гриценко, следует также обратить внимание на внешний вид врача: грязный медицинский халат или неподстриженные ногти говорят о том, что врач плохо относится к самому себе и вряд ли будет хорошо и достаточно внимательно относиться к пациенту. Сигналом для недоверия можно считать, если при приеме врач не слушает вас, перебивает и без комплексного обследования назначает лечение, подробности и необходимость которого тоже не обсуждает с вами.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина гриценко, общество