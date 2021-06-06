https://ria.ru/20210606/vrach-1735835294.html
Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять
Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять - РИА Новости, 06.06.2021
Специалист рассказал, как узнать врача, которому не стоит доверять
Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T01:16
2021-06-06T01:16
2021-06-06T01:16
ирина гриценко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Перед тем, как идти к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и указаны ли в ней те услуги, которые вы хотите получить, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По словам Гриценко, следует также обратить внимание на внешний вид врача: грязный медицинский халат или неподстриженные ногти говорят о том, что врач плохо относится к самому себе и вряд ли будет хорошо и достаточно внимательно относиться к пациенту. Сигналом для недоверия можно считать, если при приеме врач не слушает вас, перебивает и без комплексного обследования назначает лечение, подробности и необходимость которого тоже не обсуждает с вами.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина гриценко, общество