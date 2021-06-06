https://ria.ru/20210606/voyna-1735840506.html

Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"

Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны" - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:31

2021-06-06T04:31

2021-06-06T04:31

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане, сократив в этих странах американский военный контингент."Мы прекратили бесконечные войны в Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане. Мы вернули их (американских военных) обратно домой", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине, отметив, что в этих странах осталось лишь малое число военных США."Очень горд этим", - добавил экс-президент.Трамп ранее заявлял, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. Администрация Джо Байдена в марте также объявила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.

https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире