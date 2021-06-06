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Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"
Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны" - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:31
2021-06-06T04:31
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане, сократив в этих странах американский военный контингент."Мы прекратили бесконечные войны в Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане. Мы вернули их (американских военных) обратно домой", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине, отметив, что в этих странах осталось лишь малое число военных США."Очень горд этим", - добавил экс-президент.Трамп ранее заявлял, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. Администрация Джо Байдена в марте также объявила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"

04:31 06.06.2021
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio TejadaАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане, сократив в этих странах американский военный контингент.
"Мы прекратили бесконечные войны в Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане. Мы вернули их (американских военных) обратно домой", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине, отметив, что в этих странах осталось лишь малое число военных США.
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"Очень горд этим", - добавил экс-президент.
Трамп ранее заявлял, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. Администрация Джо Байдена в марте также объявила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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