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Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"
Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны" - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп считает, что при нем США прекратили "бесконечные войны"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:31
2021-06-06T04:31
2021-06-06T04:31
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты прекратили "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали и Афганистане, сократив в этих странах американский военный контингент."Мы прекратили бесконечные войны в Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане. Мы вернули их (американских военных) обратно домой", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине, отметив, что в этих странах осталось лишь малое число военных США."Очень горд этим", - добавил экс-президент.Трамп ранее заявлял, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. Администрация Джо Байдена в марте также объявила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.
https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире