https://ria.ru/20210606/voditel-1735892412.html

В Новосибирске водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Новосибирске водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 06.06.2021

В Новосибирске водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Новосибирске на пешеходном переходе насмерть сбили 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде, сообщило ГУ МВД по области. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T18:07

2021-06-06T18:07

2021-06-06T21:47

россия

гумвд

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 июн — РИА Новости. В Новосибирске на пешеходном переходе насмерть сбили 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде, сообщило ГУ МВД по области.Инцидент произошел вечером 5 июня. Водитель 1979 года рождения на кроссовере BMW X6 двигался по улице Никитина и сбил мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Как установили в полиции, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России (о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека). По ней водителю грозит наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет.Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20210606/mashina-1735868759.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, новосибирск, происшествия