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Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав
Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав - РИА Новости, 06.06.2021
Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав
Водитель, чей грузовик с пассажирами перевернулся в Чаа-Хольском районе Тувы, был лишен прав на управление транспортным средством, полиция проверяет его на... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T10:36
2021-06-06T10:36
кызыл
чаа-хольский район
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Водитель, чей грузовик с пассажирами перевернулся в Чаа-Хольском районе Тувы, был лишен прав на управление транспортным средством, полиция проверяет его на наличие алкоголя в крови, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.Ранее МВД сообщило, что ДТП произошло в субботу в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет. Водитель с места происшествия сбежал, позже он был задержан полицией.В МВД уточнили, что все участники дорожного движения являются родственниками. Во время передвижения на одном из подъемов грунтовой дороги двигатель автомашины заглох, и транспортное средство начало скатываться назад, из-за чего машина опрокинулась.В результате ДТП в Республиканскую больницу №1 Кызыла доставлены пять пассажиров, в том числе 5-летний ребенок. Три человека госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ". У остальных диагностированы различные ушибы, им назначено амбулаторное лечение."Тридцативосьмилетний житель с. Чаа-Холь, который в марте текущего года был лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года за передачу руля нетрезвому водителю. Проведенное освидетельствование водителя алкотектором показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. У него взяты биологические среды для установления наличия или отсутствия алкоголя в крови", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту следователи полиции проводят проверку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/avariya-1735671945.html
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кызыл, чаа-хольский район, республика тыва, происшествия

Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав

10:36 06.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Водитель, чей грузовик с пассажирами перевернулся в Чаа-Хольском районе Тувы, был лишен прав на управление транспортным средством, полиция проверяет его на наличие алкоголя в крови, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.
Ранее МВД сообщило, что ДТП произошло в субботу в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет. Водитель с места происшествия сбежал, позже он был задержан полицией.
В МВД уточнили, что все участники дорожного движения являются родственниками. Во время передвижения на одном из подъемов грунтовой дороги двигатель автомашины заглох, и транспортное средство начало скатываться назад, из-за чего машина опрокинулась.
В результате ДТП в Республиканскую больницу №1 Кызыла доставлены пять пассажиров, в том числе 5-летний ребенок. Три человека госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ". У остальных диагностированы различные ушибы, им назначено амбулаторное лечение.
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"Тридцативосьмилетний житель с. Чаа-Холь, который в марте текущего года был лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года за передачу руля нетрезвому водителю. Проведенное освидетельствование водителя алкотектором показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. У него взяты биологические среды для установления наличия или отсутствия алкоголя в крови", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту следователи полиции проводят проверку.
 
КызылЧаа-Хольский районРеспублика ТываПроисшествия
 
 
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