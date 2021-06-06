https://ria.ru/20210606/voditel-1735854007.html

Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав

Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав - РИА Новости, 06.06.2021

Водителя, чей грузовик перевернулся в Туве, в марте лишили прав

Водитель, чей грузовик с пассажирами перевернулся в Чаа-Хольском районе Тувы, был лишен прав на управление транспортным средством, полиция проверяет его на... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T10:36

2021-06-06T10:36

2021-06-06T10:36

кызыл

чаа-хольский район

республика тыва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698415_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ce00d3e6abd0dad6d55ad50d38624a07.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Водитель, чей грузовик с пассажирами перевернулся в Чаа-Хольском районе Тувы, был лишен прав на управление транспортным средством, полиция проверяет его на наличие алкоголя в крови, сообщила РИА Новости сотрудник республиканского главка МВД.Ранее МВД сообщило, что ДТП произошло в субботу в 40 километрах от села Чаа-Холь. Опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет. Водитель с места происшествия сбежал, позже он был задержан полицией.В МВД уточнили, что все участники дорожного движения являются родственниками. Во время передвижения на одном из подъемов грунтовой дороги двигатель автомашины заглох, и транспортное средство начало скатываться назад, из-за чего машина опрокинулась.В результате ДТП в Республиканскую больницу №1 Кызыла доставлены пять пассажиров, в том числе 5-летний ребенок. Три человека госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ". У остальных диагностированы различные ушибы, им назначено амбулаторное лечение."Тридцативосьмилетний житель с. Чаа-Холь, который в марте текущего года был лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года за передачу руля нетрезвому водителю. Проведенное освидетельствование водителя алкотектором показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. У него взяты биологические среды для установления наличия или отсутствия алкоголя в крови", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту следователи полиции проводят проверку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/avariya-1735671945.html

кызыл

чаа-хольский район

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, чаа-хольский район, республика тыва, происшествия