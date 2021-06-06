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Водитель, подозреваемый в наезде на двух человек в Югре, сдался полиции
Водитель, подозреваемый в наезде на двух человек в Югре, сдался полиции - РИА Новости, 06.06.2021
Водитель, подозреваемый в наезде на двух человек в Югре, сдался полиции
Предполагаемый водитель автомобиля, насмерть сбившего двух человек на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), сдался полиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T10:17
2021-06-06T10:53
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Предполагаемый водитель автомобиля, насмерть сбившего двух человек на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), сдался полиции, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину после инцидента госпитализировали, однако в воскресенье в УМВД сообщили РИА Новости, что он также скончался. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в полиции."Подозреваемый сам пришел (в полицию) после того, как разместили ориентировки", - сказал собеседник агентства.На опросе, видеозапись которого предоставили РИА Новости в полиции, мужчина не смог объяснить, зачем сел за руль чужой машины, не имея водительских прав. Он отметил, что не был пьян, а также признал свою вину в аварии. "Конечно, считаю себя виновным. Жить не хочу, лучше бы я разбился там", - добавил он.По данным правоохранителей, 27-летний мужчина взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве подчеркивали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.В пресс-службе регионального УМВД уточнили РИА Новости, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения, кроме того, решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью в связи со смертью второго пешехода. Автомобиль изъят и находится на штрафстоянке. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый не имел водительских прав.
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ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия

Водитель, подозреваемый в наезде на двух человек в Югре, сдался полиции

10:17 06.06.2021 (обновлено: 10:53 06.06.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Предполагаемый водитель автомобиля, насмерть сбившего двух человек на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), сдался полиции, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину после инцидента госпитализировали, однако в воскресенье в УМВД сообщили РИА Новости, что он также скончался. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в полиции.
"Подозреваемый сам пришел (в полицию) после того, как разместили ориентировки", - сказал собеседник агентства.
На опросе, видеозапись которого предоставили РИА Новости в полиции, мужчина не смог объяснить, зачем сел за руль чужой машины, не имея водительских прав. Он отметил, что не был пьян, а также признал свою вину в аварии. "Конечно, считаю себя виновным. Жить не хочу, лучше бы я разбился там", - добавил он.
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По данным правоохранителей, 27-летний мужчина взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве подчеркивали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили РИА Новости, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения, кроме того, решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью в связи со смертью второго пешехода. Автомобиль изъят и находится на штрафстоянке. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый не имел водительских прав.
 
Ханты-Мансийский автономный округНижневартовскПроисшествия
 
 
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