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Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии
Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии - РИА Новости, 06.06.2021
Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии
МИД Пакистана призвал к тщательному расследованию последних случаев обнаружения урана у частных лиц в Индии. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:31
2021-06-06T16:31
джаркханд
махараштра
совет безопасности оон
магатэ
мид пакистана‎
индия
в мире
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МИД Пакистана призвал к тщательному расследованию последних случаев обнаружения урана у частных лиц в Индии."Мы видели сообщения об очередном инциденте с попыткой незаконной продажи 6 килограммов урана в Индии. Аналогичный инцидент с 7 килограммами урана в индийском штате Махараштра в прошлом месяце и другие подобные сообщения в прошлом вызывают глубокую озабоченность, поскольку они указывают на слабый контроль, плохие механизмы регулирования и правоприменения, а также на возможное существование черного рынка ядерных материалов внутри Индии", - отметило внешнеполитическое ведомство.Ранее полиция индийского штата Джаркханд сообщила об аресте семи человек, которые пытались продать шесть килограммов урана. Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.МИД Пакистана отметил, что резолюция 1540 СБ ООН и Конвенция МАГАТЭ о физической защите ядерного материала обязывают государства принимать строгие меры для предотвращения попадания ядерного материала в чужие руки."Пакистан вновь призывает к тщательному расследованию таких инцидентов и принятию мер по укреплению безопасности ядерных материалов в целях предотвращения их утечки. Не менее важно установить намерение и конечного пользователя попытки продажи урана, учитывая ее значение для международного мира и безопасности, а также неприкосновенность глобального режима нераспространения", - отметил МИД Пакистана.
https://ria.ru/20210606/uran-1735881740.html
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джаркханд, махараштра, совет безопасности оон, магатэ, мид пакистана‎, индия, в мире

Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии

16:31 06.06.2021
 
© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Flickr / Premshree Pillai
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МИД Пакистана призвал к тщательному расследованию последних случаев обнаружения урана у частных лиц в Индии.
"Мы видели сообщения об очередном инциденте с попыткой незаконной продажи 6 килограммов урана в Индии. Аналогичный инцидент с 7 килограммами урана в индийском штате Махараштра в прошлом месяце и другие подобные сообщения в прошлом вызывают глубокую озабоченность, поскольку они указывают на слабый контроль, плохие механизмы регулирования и правоприменения, а также на возможное существование черного рынка ядерных материалов внутри Индии", - отметило внешнеполитическое ведомство.
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 15:58
В Индии попытались продать уран с надписью "Сделано в США"
Ранее полиция индийского штата Джаркханд сообщила об аресте семи человек, которые пытались продать шесть килограммов урана. Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.
МИД Пакистана отметил, что резолюция 1540 СБ ООН и Конвенция МАГАТЭ о физической защите ядерного материала обязывают государства принимать строгие меры для предотвращения попадания ядерного материала в чужие руки.
"Пакистан вновь призывает к тщательному расследованию таких инцидентов и принятию мер по укреплению безопасности ядерных материалов в целях предотвращения их утечки. Не менее важно установить намерение и конечного пользователя попытки продажи урана, учитывая ее значение для международного мира и безопасности, а также неприкосновенность глобального режима нераспространения", - отметил МИД Пакистана.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Блинкен прокомментировал решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
 
ДжаркхандМахараштраСовет Безопасности ООНМАГАТЭМИД Пакистана‎ИндияВ мире
 
 
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