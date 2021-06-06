https://ria.ru/20210606/uran-1735884423.html

Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии

Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии - РИА Новости, 06.06.2021

Пакистан призвал расследовать инциденты с обнаружением урана в Индии

МИД Пакистана призвал к тщательному расследованию последних случаев обнаружения урана у частных лиц в Индии. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T16:31

2021-06-06T16:31

2021-06-06T16:31

джаркханд

махараштра

совет безопасности оон

магатэ

мид пакистана‎

индия

в мире

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МИД Пакистана призвал к тщательному расследованию последних случаев обнаружения урана у частных лиц в Индии."Мы видели сообщения об очередном инциденте с попыткой незаконной продажи 6 килограммов урана в Индии. Аналогичный инцидент с 7 килограммами урана в индийском штате Махараштра в прошлом месяце и другие подобные сообщения в прошлом вызывают глубокую озабоченность, поскольку они указывают на слабый контроль, плохие механизмы регулирования и правоприменения, а также на возможное существование черного рынка ядерных материалов внутри Индии", - отметило внешнеполитическое ведомство.Ранее полиция индийского штата Джаркханд сообщила об аресте семи человек, которые пытались продать шесть килограммов урана. Это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца – в мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более семи килограммов урана. Ранее в 2016 году полиция Махараштры изъяла почти девять килограммов обедненного урана в районе Тан.МИД Пакистана отметил, что резолюция 1540 СБ ООН и Конвенция МАГАТЭ о физической защите ядерного материала обязывают государства принимать строгие меры для предотвращения попадания ядерного материала в чужие руки."Пакистан вновь призывает к тщательному расследованию таких инцидентов и принятию мер по укреплению безопасности ядерных материалов в целях предотвращения их утечки. Не менее важно установить намерение и конечного пользователя попытки продажи урана, учитывая ее значение для международного мира и безопасности, а также неприкосновенность глобального режима нераспространения", - отметил МИД Пакистана.

https://ria.ru/20210606/uran-1735881740.html

https://ria.ru/20210414/uran-1728328102.html

джаркханд

махараштра

индия

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джаркханд, махараштра, совет безопасности оон, магатэ, мид пакистана‎, индия, в мире