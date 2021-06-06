https://ria.ru/20210606/ural-1735850074.html

Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым

Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым - РИА Новости, 06.06.2021

Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым

Поисковая группа нашла живым девятилетнего мальчика, который более суток назад пропал в тайге под Североуральском, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T09:41

2021-06-06T09:41

2021-06-06T11:49

хорошие новости

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скр

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валерий горелых

североуральск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Поисковая группа нашла живым девятилетнего мальчика, который более суток назад пропал в тайге под Североуральском, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Мальчик в составе тургруппы из 18 человек совершал подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив". Во время путешествия 4 июня на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего отца ребенка появились боли в правой ноге, поэтому, возвращаясь обратно на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Когда группа спустилась с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал."Широкомасштабная поисковая операция по розыску пропавшего накануне в 60 километрах от Североуральска в горах и в тайге ребенка успешно завершена. Сегодня одной из поисковых групп школьник обнаружен. Он жив, здоров, способен самостоятельно передвигаться. Сейчас сотрудники полиции ожидают прибытия в квадрат, где его нашли с вертолета, чтобы из гор доставить для осмотра врачам", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК России, найденного в лесу мальчика доставят в следственный отдел по Североуральску для проведения опроса в рамках доследственной проверки."Всего в рамках проверочных мероприятий следователями СКР опрошено 18 участников туристического похода, проведены осмотры мест исчезновения ребенка и базового лагеря тургруппы. В ходе проверки будет проведено медосвидетельствование найденного ребенка", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210605/ural-1735768274.html

https://ria.ru/20210524/poisk-1733596659.html

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североуральск

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, североуральск, происшествия