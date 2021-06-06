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Хорошие новости
https://ria.ru/20210606/ural-1735850074.html
Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым
Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым - РИА Новости, 06.06.2021
Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым
Поисковая группа нашла живым девятилетнего мальчика, который более суток назад пропал в тайге под Североуральском, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:41
2021-06-06T11:49
хорошие новости
россия
скр
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
североуральск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Поисковая группа нашла живым девятилетнего мальчика, который более суток назад пропал в тайге под Североуральском, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Мальчик в составе тургруппы из 18 человек совершал подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив". Во время путешествия 4 июня на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего отца ребенка появились боли в правой ноге, поэтому, возвращаясь обратно на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Когда группа спустилась с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал."Широкомасштабная поисковая операция по розыску пропавшего накануне в 60 километрах от Североуральска в горах и в тайге ребенка успешно завершена. Сегодня одной из поисковых групп школьник обнаружен. Он жив, здоров, способен самостоятельно передвигаться. Сейчас сотрудники полиции ожидают прибытия в квадрат, где его нашли с вертолета, чтобы из гор доставить для осмотра врачам", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК России, найденного в лесу мальчика доставят в следственный отдел по Североуральску для проведения опроса в рамках доследственной проверки."Всего в рамках проверочных мероприятий следователями СКР опрошено 18 участников туристического похода, проведены осмотры мест исчезновения ребенка и базового лагеря тургруппы. В ходе проверки будет проведено медосвидетельствование найденного ребенка", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210605/ural-1735768274.html
https://ria.ru/20210524/poisk-1733596659.html
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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, североуральск, происшествия

Пропавшего в тайге на Урале мальчика нашли живым

09:41 06.06.2021 (обновлено: 11:49 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на реку Большой Пит
Вид на реку Большой Пит - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Поисковая группа нашла живым девятилетнего мальчика, который более суток назад пропал в тайге под Североуральском, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Мальчик в составе тургруппы из 18 человек совершал подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив". Во время путешествия 4 июня на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего отца ребенка появились боли в правой ноге, поэтому, возвращаясь обратно на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Когда группа спустилась с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал.
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В тайге на Урале ищут пропавшего девятилетнего мальчика
"Широкомасштабная поисковая операция по розыску пропавшего накануне в 60 километрах от Североуральска в горах и в тайге ребенка успешно завершена. Сегодня одной из поисковых групп школьник обнаружен. Он жив, здоров, способен самостоятельно передвигаться. Сейчас сотрудники полиции ожидают прибытия в квадрат, где его нашли с вертолета, чтобы из гор доставить для осмотра врачам", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК России, найденного в лесу мальчика доставят в следственный отдел по Североуральску для проведения опроса в рамках доследственной проверки.
"Всего в рамках проверочных мероприятий следователями СКР опрошено 18 участников туристического похода, проведены осмотры мест исчезновения ребенка и базового лагеря тургруппы. В ходе проверки будет проведено медосвидетельствование найденного ребенка", — добавили в ведомстве.
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Хорошие новостиРоссияСКРСледственный комитет России (СК РФ)Валерий ГорелыхСевероуральскПроисшествия
 
 
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