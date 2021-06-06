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Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев
Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев - РИА Новости, 06.06.2021
Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев
В чешском городе Пардубице задержали группу украинцев, которые нелегально поставляли в страну дешевую рабочую силу, сообщает портал Idnes. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:50
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В чешском городе Пардубице задержали группу украинцев, которые нелегально поставляли в страну дешевую рабочую силу, сообщает портал Idnes."Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", — рассказал следователь Ондржей Старый.В спецоперации под кодовым названием "Кличко" участвовали около сотни полицейских и более 50 сотрудников таможни. Банда, состоявшая из нескольких уроженцев Закарпатья, занималась поиском работы для украинцев в Чехии, в основном на фермах. В страну граждане Украины попадали со стороны Венгрии, Словакии или Польши по туристическим визам.За труд им платили мало, а часть заработка "работодатели" вовсе удерживали и присваивали себе. Ущерб за три года деятельности преступников составил около 41 миллиона крон. Часть вырученных денег они вложили в недвижимость и обменяли на доллары. Двое из четырех задержанных успели приобрести в Чехии дома.Ранее чешская госинспекция по труду обнаружила более 4,5 тысячи нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из которых были с Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210606/politika-1735848953.html
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чехия, словакия, венгрия, украина, в мире

Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев

16:50 06.06.2021
 
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Fotolia / lightpoet
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В чешском городе Пардубице задержали группу украинцев, которые нелегально поставляли в страну дешевую рабочую силу, сообщает портал Idnes.
"Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", — рассказал следователь Ондржей Старый.
В спецоперации под кодовым названием "Кличко" участвовали около сотни полицейских и более 50 сотрудников таможни. Банда, состоявшая из нескольких уроженцев Закарпатья, занималась поиском работы для украинцев в Чехии, в основном на фермах.
В страну граждане Украины попадали со стороны Венгрии, Словакии или Польши по туристическим визам.
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Ущерб за три года деятельности преступников составил около 41 миллиона крон. Часть вырученных денег они вложили в недвижимость и обменяли на доллары. Двое из четырех задержанных успели приобрести в Чехии дома.
Ранее чешская госинспекция по труду обнаружила более 4,5 тысячи нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из которых были с Украины.
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