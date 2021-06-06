https://ria.ru/20210606/ukraintsy-1735885944.html

Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев

Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев - РИА Новости, 06.06.2021

Операция "Кличко": в Чехии задержали банду украинцев

В чешском городе Пардубице задержали группу украинцев, которые нелегально поставляли в страну дешевую рабочую силу, сообщает портал Idnes. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T16:50

2021-06-06T16:50

2021-06-06T16:50

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В чешском городе Пардубице задержали группу украинцев, которые нелегально поставляли в страну дешевую рабочую силу, сообщает портал Idnes."Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", — рассказал следователь Ондржей Старый.В спецоперации под кодовым названием "Кличко" участвовали около сотни полицейских и более 50 сотрудников таможни. Банда, состоявшая из нескольких уроженцев Закарпатья, занималась поиском работы для украинцев в Чехии, в основном на фермах. В страну граждане Украины попадали со стороны Венгрии, Словакии или Польши по туристическим визам.За труд им платили мало, а часть заработка "работодатели" вовсе удерживали и присваивали себе. Ущерб за три года деятельности преступников составил около 41 миллиона крон. Часть вырученных денег они вложили в недвижимость и обменяли на доллары. Двое из четырех задержанных успели приобрести в Чехии дома.Ранее чешская госинспекция по труду обнаружила более 4,5 тысячи нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из которых были с Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/politika-1735848953.html

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html

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