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Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты
Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты - РИА Новости, 06.06.2021
Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты
Члены сената Франции обратились к главе МИД с просьбой прокомментировать деятельность неонацистских организаций на территории Украины, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:29
2021-06-06T11:58
россия
украинская повстанческая армия
роман шухевич
петр порошенко
организация украинских националистов
степан бандера
франция
киев
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Члены сената Франции обратились к главе МИД с просьбой прокомментировать деятельность неонацистских организаций на территории Украины, сообщает "Страна.ua".В конце мая французские политики посетили Киев и остались крайне недовольны ситуацией, связанной с радикалами. По их словам, в центре украинской столицы свободно торгуют нацистской символикой и документами, а также вербуют людей в праворадикальные боевые подразделения. Все эти инциденты сенаторы зафиксировали на видео."Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция Министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", — говорится в запросе к главе французского Министерства иностранных дел. Предполагается, что реакция ведомства отразит официальную позицию Парижа по этому вопросу и в случае согласия с мнением сенаторов может сказаться на всей политике в отношении Киева.Героизация Украинской повстанческой армии*, появившейся в годы Великой Отечественной войны, и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. Тем не менее в последние годы в Киеве и других украинских городах часто проходят шествия, приуроченные, например, к годовщине со дня рождения Бандеры.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/radikaly-1734213970.html
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россия, украинская повстанческая армия, роман шухевич, петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, франция, киев, в мире

Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты

11:29 06.06.2021 (обновлено: 11:58 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАктивисты националистической организации "Национальный корпус" (запрещенная в РФ организация) блокируют гостинично-развлекательный комплекс "Навария Нова"
Активисты националистической организации Национальный корпус (запрещенная в РФ организация) блокируют гостинично-развлекательный комплекс Навария Нова - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Члены сената Франции обратились к главе МИД с просьбой прокомментировать деятельность неонацистских организаций на территории Украины, сообщает "Страна.ua".
В конце мая французские политики посетили Киев и остались крайне недовольны ситуацией, связанной с радикалами. По их словам, в центре украинской столицы свободно торгуют нацистской символикой и документами, а также вербуют людей в праворадикальные боевые подразделения. Все эти инциденты сенаторы зафиксировали на видео.
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"Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция Министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", — говорится в запросе к главе французского Министерства иностранных дел.
Предполагается, что реакция ведомства отразит официальную позицию Парижа по этому вопросу и в случае согласия с мнением сенаторов может сказаться на всей политике в отношении Киева.
Героизация Украинской повстанческой армии*, появившейся в годы Великой Отечественной войны, и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. Тем не менее в последние годы в Киеве и других украинских городах часто проходят шествия, приуроченные, например, к годовщине со дня рождения Бандеры.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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РоссияУкраинская повстанческая армияРоман ШухевичПетр ПорошенкоОрганизация украинских националистовСтепан БандераФранцияКиевВ мире
 
 
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