https://ria.ru/20210606/ukraina-1735857233.html

Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты

Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты - РИА Новости, 06.06.2021

Французских сенаторов возмутили украинские неонацисты

Члены сената Франции обратились к главе МИД с просьбой прокомментировать деятельность неонацистских организаций на территории Украины, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:29

2021-06-06T11:29

2021-06-06T11:58

россия

украинская повстанческая армия

роман шухевич

петр порошенко

организация украинских националистов

степан бандера

франция

киев

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Члены сената Франции обратились к главе МИД с просьбой прокомментировать деятельность неонацистских организаций на территории Украины, сообщает "Страна.ua".В конце мая французские политики посетили Киев и остались крайне недовольны ситуацией, связанной с радикалами. По их словам, в центре украинской столицы свободно торгуют нацистской символикой и документами, а также вербуют людей в праворадикальные боевые подразделения. Все эти инциденты сенаторы зафиксировали на видео."Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция Министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", — говорится в запросе к главе французского Министерства иностранных дел. Предполагается, что реакция ведомства отразит официальную позицию Парижа по этому вопросу и в случае согласия с мнением сенаторов может сказаться на всей политике в отношении Киева.Героизация Украинской повстанческой армии*, появившейся в годы Великой Отечественной войны, и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. Тем не менее в последние годы в Киеве и других украинских городах часто проходят шествия, приуроченные, например, к годовщине со дня рождения Бандеры.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/radikaly-1734213970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/makeeva-1602397016.html

россия

франция

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украинская повстанческая армия, роман шухевич, петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, франция, киев, в мире