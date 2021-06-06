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В США испугались безответного ядерного удара со стороны России
В США испугались безответного ядерного удара со стороны России - РИА Новости, 06.06.2021
В США испугались безответного ядерного удара со стороны России
Новая военная стратегия американских Военно-морских сил не исключает "ограниченного" применения Россией ядерного оружия, пишет National Interest. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:43
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая военная стратегия американских Военно-морских сил не исключает "ограниченного" применения Россией ядерного оружия, пишет National Interest.Автор статьи Крис Осборн подчеркивает, что речь идет о нанесении удара, при котором будет невозможно предпринять какие-либо ответные действия. По его мнению, Россия может решиться на такой шаг, поскольку Соединенные Штаты попросту побоятся отреагировать."Может возникнуть мысль, что нацеленная и разрушительная ядерная атака с первого же удара поможет быстро захватить спорную территорию, при этом повышая уровень риска до такой степени, что США решат не отвечать во избежание глобальной катастрофы", — пишет Осборн, добавив, что если в Москве думают в том же ключе, то такой подход Вашингтона весьма рискованный. Наличие у России и США маломощного тактического оружия вызвало дискуссию о возможном "снижении порога" ядерной войны. Сторонники жесткой политики сдерживания между тем заявляют, что применение любого ядерного оружия повлечет за собой смертоносную контратаку. Да и весь посыл американской стратегии состоит в "полном уничтожении" в ответ, подчеркнул эксперт.По словам Осборна, Пентагон делает ставку на маломощные ядерные боеголовки Trident II D5, считая, что они помогут "усилить сдерживание России" и снизят вероятность полномасштабной ядерной войны. Эта концепция основана на парадоксе: "развернуть разрушительное оружие с конкретной целью никогда его не использовать", подытожил он.
https://ria.ru/20210606/igra-1735846143.html
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россия, министерство обороны сша, москва, сша, в мире

В США испугались безответного ядерного удара со стороны России

09:43 06.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая военная стратегия американских Военно-морских сил не исключает "ограниченного" применения Россией ядерного оружия, пишет National Interest.
Автор статьи Крис Осборн подчеркивает, что речь идет о нанесении удара, при котором будет невозможно предпринять какие-либо ответные действия. По его мнению, Россия может решиться на такой шаг, поскольку Соединенные Штаты попросту побоятся отреагировать.
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"Может возникнуть мысль, что нацеленная и разрушительная ядерная атака с первого же удара поможет быстро захватить спорную территорию, при этом повышая уровень риска до такой степени, что США решат не отвечать во избежание глобальной катастрофы", — пишет Осборн, добавив, что если в Москве думают в том же ключе, то такой подход Вашингтона весьма рискованный.
Наличие у России и США маломощного тактического оружия вызвало дискуссию о возможном "снижении порога" ядерной войны. Сторонники жесткой политики сдерживания между тем заявляют, что применение любого ядерного оружия повлечет за собой смертоносную контратаку. Да и весь посыл американской стратегии состоит в "полном уничтожении" в ответ, подчеркнул эксперт.
По словам Осборна, Пентагон делает ставку на маломощные ядерные боеголовки Trident II D5, считая, что они помогут "усилить сдерживание России" и снизят вероятность полномасштабной ядерной войны. Эта концепция основана на парадоксе: "развернуть разрушительное оружие с конкретной целью никогда его не использовать", подытожил он.
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