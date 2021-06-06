https://ria.ru/20210606/uda-1735862484.html

Жителей Приангарья предупредили о критическом уровне воды в реке Уда

Жителей Приангарья предупредили о критическом уровне воды в реке Уда - РИА Новости, 06.06.2021

Жителей Приангарья предупредили о критическом уровне воды в реке Уда

Уровень реки Уда в Нижнеудинском районе Приангарья поднимается, существует угроза подтопления пониженных участков местности, сообщает ГУМЧС по Иркутской... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:31

2021-06-06T12:31

2021-06-06T12:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

черемховский район

иркутская область

нижнеудинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149411/98/1494119824_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_e5ad37735e6cde2218911558bac4cdad.jpg

ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Уровень реки Уда в Нижнеудинском районе Приангарья поднимается, существует угроза подтопления пониженных участков местности, сообщает ГУМЧС по Иркутской области."Ночью и утром на реке Уде в районе населенного пункта Хадама Нижнеудинского района отмечается высокий уровень воды 547 сантиметров при критической отметке 500 сантиметров. В районе города Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280-320 сантиметров при критической отметке 320 сантиметров, в районе населенного пункта Широково – повышение до отметок 510-560 сантиметров при критической отметке 570 сантиметров, в районе поселка Октябрьский – повышение до отметок 370-420 сантиметров при критической отметке 420 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что существует угроза подтопления пониженных участков местности.ГУМЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны Нижнеудинского, Тулунского и Черемховского районов переведены в режим повышенной готовности. Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию верховьев рек. В населенные пункты выдвинулась аэромобильная группировка с плавсредствами. В Нижнеудинск направлены 49 сотрудников с гидрокостюмами и спасательными жилетами. В случае ухудшения гидрологической обстановки к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России.

https://ria.ru/20210602/serfing-1735256690.html

черемховский район

иркутская область

нижнеудинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемховский район, иркутская область, нижнеудинский район, происшествия