https://ria.ru/20210606/uda-1735862484.html
Жителей Приангарья предупредили о критическом уровне воды в реке Уда
Жителей Приангарья предупредили о критическом уровне воды в реке Уда - РИА Новости, 06.06.2021
Жителей Приангарья предупредили о критическом уровне воды в реке Уда
Уровень реки Уда в Нижнеудинском районе Приангарья поднимается, существует угроза подтопления пониженных участков местности, сообщает ГУМЧС по Иркутской... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:31
2021-06-06T12:31
2021-06-06T12:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черемховский район
иркутская область
нижнеудинский район
происшествия
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ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Уровень реки Уда в Нижнеудинском районе Приангарья поднимается, существует угроза подтопления пониженных участков местности, сообщает ГУМЧС по Иркутской области."Ночью и утром на реке Уде в районе населенного пункта Хадама Нижнеудинского района отмечается высокий уровень воды 547 сантиметров при критической отметке 500 сантиметров. В районе города Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280-320 сантиметров при критической отметке 320 сантиметров, в районе населенного пункта Широково – повышение до отметок 510-560 сантиметров при критической отметке 570 сантиметров, в районе поселка Октябрьский – повышение до отметок 370-420 сантиметров при критической отметке 420 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что существует угроза подтопления пониженных участков местности.ГУМЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны Нижнеудинского, Тулунского и Черемховского районов переведены в режим повышенной готовности. Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию верховьев рек. В населенные пункты выдвинулась аэромобильная группировка с плавсредствами. В Нижнеудинск направлены 49 сотрудников с гидрокостюмами и спасательными жилетами. В случае ухудшения гидрологической обстановки к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России.
https://ria.ru/20210602/serfing-1735256690.html
черемховский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемховский район, иркутская область, нижнеудинский район, происшествия