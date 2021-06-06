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В Абхазии туристка из России упала с моста в реку
В Абхазии туристка из России упала с моста в реку - РИА Новости, 07.06.2021
В Абхазии туристка из России упала с моста в реку
Отдыхающая в Абхазии россиянка упала в реку Бзыбь с моста в Рицинском национальном парке, о ее состоянии пока ничего неизвестно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T21:44
2021-06-07T00:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
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СУХУМ, 6 июн – РИА Новости. Отдыхающая в Абхазии россиянка упала в реку Бзыбь с моста в Рицинском национальном парке, о ее состоянии пока ничего неизвестно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."Отдыхающая упала в реку Бзыбь в Рицинском национальном парке. Спасатели выехали на место. О ее состоянии пока ничего неизвестно", - сказал представитель ведомства.В абхазском МЧС уточнили, что туристка приехала из России.При этом мост, с которого упала российская туристка, был без оградительных перил, сообщает МЧС со ссылкой на очевидцев.Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии поиски ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но безрезультатно. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия

В Абхазии туристка из России упала с моста в реку

21:44 06.06.2021 (обновлено: 00:00 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СУХУМ, 6 июн – РИА Новости. Отдыхающая в Абхазии россиянка упала в реку Бзыбь с моста в Рицинском национальном парке, о ее состоянии пока ничего неизвестно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
"Отдыхающая упала в реку Бзыбь в Рицинском национальном парке. Спасатели выехали на место. О ее состоянии пока ничего неизвестно", - сказал представитель ведомства.
В абхазском МЧС уточнили, что туристка приехала из России.
При этом мост, с которого упала российская туристка, был без оградительных перил, сообщает МЧС со ссылкой на очевидцев.
Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии поиски ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но безрезультатно. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Абхазия
 
 
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