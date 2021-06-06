https://ria.ru/20210606/tramp-1735875152.html

Эксперт считает, что Трамп начал борьбу за пост президента

Эксперт считает, что Трамп начал борьбу за пост президента - РИА Новости, 06.06.2021

Эксперт считает, что Трамп начал борьбу за пост президента

Выступление Дональда Трампа на съезде республиканцев можно считать началом его борьбы за возвращение на пост президента, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T14:44

2021-06-06T14:44

2021-06-06T14:44

валерий гарбузов

капитолий

дональд трамп

институт сша и канады ран

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Выступление Дональда Трампа на съезде республиканцев можно считать началом его борьбы за возвращение на пост президента, заявил РИА Новости директор Института США и Канады (РАН) Валерий Гарбузов.Ранее бывший президент США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Северной Каролине. В ходе выступления он затронул темы отношений нынешней администрации с Россией, Китаем и Северной Кореей, а также раскритиковал президента Джо Байдена за возвращение в Парижское соглашение по климату."Он говорил после ухода из Белого дома, что собирается участвовать в выборах. Тем более он остается лидером партии и будет им до тех пор, пока его не сменит кто-то другой. Так что я думаю, что это действительно начало той борьбы, которую он ведет", - заявил Гарбузов.По мнению эксперта, за реакцией республиканской партии стоит понаблюдать. За четыре года президентства Трамп сумел повернуть часть республиканской элиты на свою сторону, но этот разворот был серьезно подпорчен последними днями пребывания в Белом доме, особенно штурмом Капитолия."На нем стоит пятно человека, который нанес удар по американской демократии и не принял ту процедуру смены власти, которая формировалась в США десятилетиями. Впервые за долгие десятилетия американский президент не хотел покидать Белый дом, хотя ему пришлось это сделать. Поэтому он пытается сейчас попутно "отмыться" от этих обвинений и идти на выборы в таком новом образе", - заявил эксперт, отметив, что вряд ли Трампу это удастся."Трамп не может вести себя по-другому. Иначе, чем он вел себя, пребывая в Белом доме. Я полагаю, что у него будут те же самые ошибки, к нему будут те же самые претензии, которые он навлек на себя за четыре года жизни в Белом доме", - подчеркнул Гарбузов.По словам эксперта, сейчас Трамп выступает перед республиканской элитой и республиканской бюрократией. "Особенность таких выступлений в том, что даже если он не дойдет до массового избирателя сейчас, то эта республиканская элита способна мобилизовать массы на местах. Расчет на это и делается. Поэтому, конечно, сейчас он "заряжает" нижестоящие слои республиканского истеблишмента. Я не думаю, что на местах они пойдут против него", - сказал Гарбузов, добавив, что позднее Трамп будет ездить по стране и выступать на местных собраниях, местного актива, "он будет прорываться к массам разными способами".Группа сторонников Трампа 6 января ворвалась в здание парламента, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.

https://ria.ru/20210606/razrushenie-1735841520.html

https://ria.ru/20210606/vybory-1735840727.html

https://ria.ru/20210606/administratsiya-1735839684.html

китай

сша

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валерий гарбузов, капитолий, дональд трамп, институт сша и канады ран, джо байден, китай, сша, в мире