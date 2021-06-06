https://ria.ru/20210606/tramp-1735840842.html

Трамп заявил о ведущемся против него "крестовом походе"

Трамп заявил о ведущемся против него "крестовом походе" - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп заявил о ведущемся против него "крестовом походе"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прокуроры в Нью-Йорке ведут против него "крестовый поход" из политических соображений. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:39

2021-06-06T04:39

2021-06-06T04:39

trump organization

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прокуроры в Нью-Йорке ведут против него "крестовый поход" из политических соображений.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное."Левые готовы использовать закон как оружие, чтобы преследовать своих политических оппонентов ... В Нью-Йорке крайне левые прокуроры сейчас тратят много времени и денег, угрожая семьям и пытаясь уничтожить жизни невинных людей ... в ходе своего крестового похода, направленного на то, чтобы причинить мне боль", - заявил Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.

https://ria.ru/20210606/vybory-1735840727.html

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trump organization, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире