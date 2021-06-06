https://ria.ru/20210606/tramp-1735838806.html

Невестка Трампа не исключила, что будет баллотироваться в сенат

Невестка Трампа не исключила, что будет баллотироваться в сенат - РИА Новости, 06.06.2021

Невестка Трампа не исключила, что будет баллотироваться в сенат

Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара не исключила, что будет баллотироваться в сенат США, но после 2022 года. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T03:42

2021-06-06T03:42

2021-06-06T03:42

дональд трамп

сша

северная каролина

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара не исключила, что будет баллотироваться в сенат США, но после 2022 года."Я говорю "нет" на нынешний момент, но не навсегда" - заявила Лара Трамп, выступая со своим свекром в Северной Каролине.Лара Трамп замужем за вторым сыном Дональда Трампа Эриком.В свою очередь, Трамп сказал, что ему жаль, что Лара не баллотируется сейчас, потому что она была бы "жестким" политиком.Выборы в сенат в Северной Каролине пройдут в 2022 году.

https://ria.ru/20210606/kiberataka-1735838382.html

сша

северная каролина

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дональд трамп, сша, северная каролина, в мире