https://ria.ru/20210606/spetsnaz-1735882457.html

В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа в Донбасс

В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа в Донбасс - РИА Новости, 07.06.2021

В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения в Донбассе разведывательного подразделения Сил РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T16:06

2021-06-06T16:06

2021-06-07T13:57

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения в Донбассе разведывательного подразделения Сил спецопераций, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."По полученным нами данным, в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыло разведывательное подразделение Сил спецопераций из состава восьмого полка спецназначения", - заявил Филипоненко.Он дополнил, что Народная милиция зафиксировала нахождение указанного полка в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Трехизбенка, расположенного у линии соприкосновения."Напомню, что восьмой полк спецназа ВСУ неоднократно привлекался к проведению диверсионно-разведывательных действий против нашей республики, однако все эти попытки всегда заканчивались провалом", - дополнил офицер пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210605/stantsii-1735826518.html

https://ria.ru/20210606/bespilotnik-1735881196.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире