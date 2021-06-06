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Россиянам рассказали, какую соль надо есть
Россиянам рассказали, какую соль надо есть - РИА Новости, 06.06.2021
Россиянам рассказали, какую соль надо есть
Употребление большого количества соленой еды вредит сердечно-сосудистой системе, но и полный отказ от соли тоже вреден. Как соблюсти баланс, рассказала в... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:08
2021-06-06T02:08
2021-06-06T11:23
россия
соль
ирина бережная
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Употребление большого количества соленой еды вредит сердечно-сосудистой системе, но и полный отказ от соли тоже вреден. Как соблюсти баланс, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная.Хотя за солью и закрепился ярлык "белая смерть", исключать ее из своего рациона не стоит, уверена врач. Если избыток соли ведет к повышению артериального давления и различным серьезным заболеваниям, то ее дефицит может вызвать падение давления, а также слабость, головокружение и даже проблемы с пищеварением. И в том и в другом случае важна мера, подчеркнула диетолог.По ее словам, значение может иметь и то, какую соль употребляет человек. С помощью этого продукта можно компенсировать дефицит йода, который чреват заболеваниями щитовидной железы, проблемами в работе головного мозга, снижением работоспособности и повышением утомляемости."Мы живем в частично эндемичной зоне, и у нас у всех дефицит йода. Плюс к этому в больших городах дефицит йода усиливается из-за токсинов, которые есть в воздухе. Соответственно, йодированная соль для нас более полезна, чем обычная", — сказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.Надо только учитывать, что на открытом воздухе йод быстро испаряется, из-за чего йодированная соль быстро теряет свои свойства. Поэтому лучше использовать морскую соль, в которой больше микроэлементов и имеются вещества, удерживающие йод, посоветовала диетолог.
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россия, соль, ирина бережная, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Употребление большого количества соленой еды вредит сердечно-сосудистой системе, но и полный отказ от соли
тоже вреден. Как соблюсти баланс, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная
.
Хотя за солью и закрепился ярлык "белая смерть", исключать ее из своего рациона не стоит, уверена врач. Если избыток соли ведет к повышению артериального давления и различным серьезным заболеваниям, то ее дефицит может вызвать падение давления, а также слабость, головокружение и даже проблемы с пищеварением. И в том и в другом случае важна мера, подчеркнула диетолог.
"Без соли мы жить не можем, потому что мы частично из нее состоим. Хлорид натрия входит в состав крови, слез, мочи и других жидкостей. Соль нам нужна. Другой момент, что избыток соли может приводить к серьезным заболеваниям, поэтому все должно быть дозированно. Исследования показали, что семи граммов соли в сутки для взрослого человека достаточно", — объяснила Ирина Бережная.
По ее словам, значение может иметь и то, какую соль употребляет человек. С помощью этого продукта можно компенсировать дефицит йода, который чреват заболеваниями щитовидной железы, проблемами в работе головного мозга, снижением работоспособности и повышением утомляемости.
"Мы живем в частично эндемичной зоне, и у нас у всех дефицит йода. Плюс к этому в больших городах дефицит йода усиливается из-за токсинов, которые есть в воздухе. Соответственно, йодированная соль для нас более полезна, чем обычная", — сказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik
.
Надо только учитывать, что на открытом воздухе йод быстро испаряется, из-за чего йодированная соль быстро теряет свои свойства. Поэтому лучше использовать морскую соль, в которой больше микроэлементов и имеются вещества, удерживающие йод, посоветовала диетолог.