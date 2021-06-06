https://ria.ru/20210606/siriya-1735916188.html

В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 06.06.2021

В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T22:44

2021-06-06T22:44

2021-06-06T23:11

война в сирии

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

идлиб (мухафаза)

ракка (город)

сирия

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 19 обстрелов, в провинции Латакия – 11 обстрелов, в провинции Хама – восемь обстрелов", - сказал Кулить.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано."Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Исса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Ракка и Алеппо по маршруту от Айн-Исса до Метрас и обратно, в провинции Алеппо по маршруту от Метрас до Зогар и обратно, в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Эт-Табия и обратно", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210529/siriya-1734766821.html

https://ria.ru/20210606/rasstrel-1735864442.html

россия

идлиб (мухафаза)

ракка (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), ракка (город), сирия, в мире