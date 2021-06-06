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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210606/siriya-1735916188.html
В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 06.06.2021
В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T22:44
2021-06-06T23:11
война в сирии
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
идлиб (мухафаза)
ракка (город)
сирия
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 19 обстрелов, в провинции Латакия – 11 обстрелов, в провинции Хама – восемь обстрелов", - сказал Кулить.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано."Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Исса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Ракка и Алеппо по маршруту от Айн-Исса до Метрас и обратно, в провинции Алеппо по маршруту от Метрас до Зогар и обратно, в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Эт-Табия и обратно", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210529/siriya-1734766821.html
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россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), ракка (город), сирия, в мире

В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

22:44 06.06.2021 (обновлено: 23:11 06.06.2021)
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 19 обстрелов, в провинции Латакия – 11 обстрелов, в провинции Хама – восемь обстрелов", - сказал Кулить.
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По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.
"Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Исса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Ракка и Алеппо по маршруту от Айн-Исса до Метрас и обратно, в провинции Алеппо по маршруту от Метрас до Зогар и обратно, в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Эт-Табия и обратно", - добавил Кулить.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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