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В Сирии осудили въезд делегаций из Нидерландов и Франции
В Сирии осудили въезд делегаций из Нидерландов и Франции - РИА Новости, 06.06.2021
В Сирии осудили въезд делегаций из Нидерландов и Франции
Сирия осуждает въезд делегаций из Нидерландов и Франции на территории, подконтрольные арабо-курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF),... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T17:17
2021-06-06T17:17
2021-06-06T17:17
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сирия осуждает въезд делегаций из Нидерландов и Франции на территории, подконтрольные арабо-курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF), говорится в заявлении МИД САР.В субботу курдское агентство ANHA сообщило о прибытии в город Камышлы нидерландской делегации, курдская автономная администрация передала правительству Нидерландов четырех родственников боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. В свою очередь, делегация из Франции была на подконтрольных SDF территориях в конце мая."Представители некоторых стран-участниц войны против Сирии постоянно совершают действия, представляющие вопиющее нарушение международного права и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Делегация Нидерландов во главе с так называемым специальным представителем по сирийскому вопросу незаконно въехала на территорию Сирию при соучастии формирований SDF под предлогом приема ряда задержанных членов "Исламского государства"*, - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое приводит агентство САНА.В сирийском МИД добавили, что французская делегация из Фонда Даниэля Миттерана и мэрии Парижа "незаконно и также при соучастии SDF посетила город Камышлы в рамках прямого участия Франции в агрессии против Сирии".Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210606/siriya-1735887126.html
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россия, сирийские демократические силы, исламское государство, мид сирии, франция, сирия, нидерланды, в мире