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Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре
Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре - РИА Новости, 07.06.2021
Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре
Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T17:13
2021-06-06T17:13
2021-06-07T00:56
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.Как показали результаты, первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бирмингемский университет, в мире
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert!
со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета
.
По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.
Как показали результаты, первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.
Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.