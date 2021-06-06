https://ria.ru/20210606/sindrom-1735887747.html

Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре

Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре - РИА Новости, 07.06.2021

Ученые университета Бирмингема связали COVID-19 с синдромом Гийена—Барре

Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T17:13

2021-06-06T17:13

2021-06-07T00:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

бирмингемский университет

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.Как показали результаты, первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

https://ria.ru/20210303/myasnikov-1599763451.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бирмингемский университет, в мире