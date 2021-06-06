https://ria.ru/20210606/shpigel-1735859189.html
Бизнесмен Шпигель в СИЗО заявил об ухудшении самочувствия
Бизнесмен Шпигель в СИЗО заявил об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 06.06.2021
Бизнесмен Шпигель в СИЗО заявил об ухудшении самочувствия
Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области бизнесмен Борис Шпигель, находящийся в больнице СИЗО "Матросская тишина", заявил об ухудшении... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:48
2021-06-06T11:48
2021-06-06T21:10
россия
ева меркачева
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
владимир путин
пензенская область
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области бизнесмен Борис Шпигель, находящийся в больнице СИЗО "Матросская тишина", заявил об ухудшении самочувствия, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.По оценке правозащитницы, которая посетила бизнесмена в изоляторе, он сильно похудел, но при этом, как уточнила Меркачева, Шпигеля в СИЗО не взвешивали."Он при этом говорит, что резко стал хуже себя чувствовать. По его словам, у него одышка, отекают ноги", — сказала собеседница агентства.По словам Меркачевой, Шпигель рассказал ей, что его хотели выписать из больницы, но в итоге бизнесмен все же смог остаться там.На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день — это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК России (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК России, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210325/shpigel-1602800509.html
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россия, ева меркачева, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, пензенская область, общество
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области
бизнесмен Борис Шпигель
, находящийся в больнице СИЗО "Матросская тишина
", заявил об ухудшении самочувствия, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева
.
По оценке правозащитницы, которая посетила бизнесмена в изоляторе, он сильно похудел, но при этом, как уточнила Меркачева, Шпигеля в СИЗО не взвешивали.
"Он при этом говорит, что резко стал хуже себя чувствовать. По его словам, у него одышка, отекают ноги", — сказала собеседница агентства.
По словам Меркачевой, Шпигель рассказал ей, что его хотели выписать из больницы, но в итоге бизнесмен все же смог остаться там.
"Очень тяжело ходит, его долго к нам выводили... Долго шел, задыхался", — заключила правозащитница.
На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".
Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день — это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК России
(дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК
России, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент России Владимир Путин
23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.