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Самолет вице-президента США экстренно вернулся в место вылета
Самолет вице-президента США экстренно вернулся в место вылета - РИА Новости, 06.06.2021
Самолет вице-президента США экстренно вернулся в место вылета
Самолет вице-президента США Камалы Харрис был вынужден вернуться в место вылета, авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, из-за технической проблемы, сообщили... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T22:35
2021-06-06T22:35
2021-06-06T22:55
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Самолет вице-президента США Камалы Харрис был вынужден вернуться в место вылета, авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, из-за технической проблемы, сообщили журналисты пула политика.Харрис вылетела в воскресенье с военной базы в рамках своей поездки в Гватемалу и Мексику. Это первый визит Харрис за границу в качестве вице-президента."Это техническая проблема. Нет серьезных проблем с безопасностью", - заявила пресс-секретарь Харрис Симона Сандерс.Отмечается, что шасси самолета Харрис при взлете "издавали необычный шум", поэтому было решено вернуться. Самолет приземлился обратно на базу без происшествий.Харрис по прибытии в аэропорт сказала, что она "в порядке"."Мы все немного помолились, но у нас все в порядке", - добавила она.Вице-президент США должна в скором времени пересесть на другой самолет и отправиться в столицу Гватемалы, отмечают журналисты пула.
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камала харрис, сша, мэриленд