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Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО
Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО - РИА Новости, 07.06.2021
Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы ПВО С-400 не несут угрозы безопасности НАТО. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T23:22
2021-06-07T05:25
россия
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
нато
f-35
мид турции
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы ПВО С-400 не несут угрозы безопасности НАТО."Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция полна решимости рассматривать вопрос С-400 на реалистической основе и в рамках конструктивного диалога", - написал министр в колонке для французского издания Opinion.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», нато, f-35, мид турции, турция, сша, в мире

Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО

23:22 06.06.2021 (обновлено: 05:25 07.06.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы ПВО С-400 не несут угрозы безопасности НАТО.
"Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция полна решимости рассматривать вопрос С-400 на реалистической основе и в рамках конструктивного диалога", - написал министр в колонке для французского издания Opinion.
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28 мая, 20:50В мире
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Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
 
РоссияМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»НАТОF-35МИД ТурцииТурцияСШАВ мире
 
 
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