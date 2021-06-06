https://ria.ru/20210606/s-400-1735916817.html

Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО

Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО - РИА Новости, 07.06.2021

Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы ПВО С-400 не несут угрозы безопасности НАТО. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T23:22

2021-06-06T23:22

2021-06-07T05:25

россия

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

нато

f-35

мид турции

турция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155871/17/1558711783_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ad741e183b65d0c57bc8c4e4a36ce83a.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы ПВО С-400 не несут угрозы безопасности НАТО."Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция полна решимости рассматривать вопрос С-400 на реалистической основе и в рамках конструктивного диалога", - написал министр в колонке для французского издания Opinion.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ssha-1734673756.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», нато, f-35, мид турции, турция, сша, в мире