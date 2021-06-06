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Кравчук обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту с Ryanair
Кравчук обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту с Ryanair - РИА Новости, 06.06.2021
Кравчук обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту с Ryanair
К инциденту с самолетом Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:47
2021-06-06T20:13
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
мария захарова
telegram (приложение)
совет ес
леонид кравчук
евросоюз
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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. К инциденту с самолетом Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук."У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. &lt;...&gt; Вот тут, я думаю, влияние России было", — сказал он в эфире телеканала "Дом".Кравчук также прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск. По мнению переговорщика, "прислушиваться очень серьезно" к этому нет необходимости. Глава делегации назвал действия и высказывания Лукашенко "совершенно неадекватными" — "об Украине и в целом"."Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. &lt;...&gt; Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю", — заявил Кравчук.В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке лайнера в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами. Владимир Путин опроверг эти выпады. По его словам, "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", если делают подобные умозаключения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала попытки обвинить Россию в произошедшем спекуляциями.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель впоследствии сообщил, что в Донбассе Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Уголовное разбирательство против Протасевича завела Генпрокуратура ЛНР, заявив о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании. Луганск также обратился к Минску с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, мария захарова, telegram (приложение), совет ес, леонид кравчук, евросоюз, греция, киев, в мире

Кравчук обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту с Ryanair

15:47 06.06.2021 (обновлено: 20:13 06.06.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. К инциденту с самолетом Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
"У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. <...> Вот тут, я думаю, влияние России было", — сказал он в эфире телеканала "Дом".
Кравчук также прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск. По мнению переговорщика, "прислушиваться очень серьезно" к этому нет необходимости. Глава делегации назвал действия и высказывания Лукашенко "совершенно неадекватными" — "об Украине и в целом".
"Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. <...> Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю", — заявил Кравчук.
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Инцидент с Ryanair

Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель впоследствии сообщил, что в Донбассе Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
Уголовное разбирательство против Протасевича завела Генпрокуратура ЛНР, заявив о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании. Луганск также обратился к Минску с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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