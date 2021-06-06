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"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе
"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе - РИА Новости, 06.06.2021
"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе
Лаборатория Robotics X Lab китайской компании Tencent представила нового робота по имени Олли.
2021-06-06T17:27
2021-06-06T17:27
2021-06-06T17:27
кофе
китай
видео
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Робот передвигается на двух ногах с колесами. Он умеет танцевать, делать сальто, преодолевать препятствия и даже разносить кофе. При росте 35 сантиметров Олли прыгает в длину на 40, а в высоту – на 60 сантиметров, сохраняет устойчивость при столкновении и способен просчитывать траекторию движения.В скором времени компания планирует запустить мелкосерийное производство этих роботов.
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735886920_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8037cf4a61193e5353541f2d43679aa0.jpg
«Вкалывают роботы, а не человек»: как Олли разносит кофе
Лаборатория Robotics X Lab китайской компании Tencent представила нового робота по имени Олли.
Робот передвигается на двух ногах с колесами. Он умеет танцевать, делать сальто, преодолевать препятствия и даже разносить кофе.
При росте 35 сантиметров Олли прыгает в длину на 40, а в высоту – на 60 сантиметров, сохраняет устойчивость при столкновении и способен просчитывать траекторию движения.
В скором времени компания планирует запустить мелкосерийное производство этих роботов.
2021-06-06T17:27
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кофе, китай, видео
"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе
Лаборатория Robotics X Lab китайской компании Tencent представила нового робота по имени Олли.