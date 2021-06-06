https://ria.ru/20210606/robot-1735887281.html

"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе

"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе - РИА Новости, 06.06.2021

"Вкалывают роботы, а не человек": как Олли разносит кофе

Лаборатория Robotics X Lab китайской компании Tencent представила нового робота по имени Олли.

2021-06-06T17:27

2021-06-06T17:27

2021-06-06T17:27

кофе

китай

видео

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Робот передвигается на двух ногах с колесами. Он умеет танцевать, делать сальто, преодолевать препятствия и даже разносить кофе. При росте 35 сантиметров Олли прыгает в длину на 40, а в высоту – на 60 сантиметров, сохраняет устойчивость при столкновении и способен просчитывать траекторию движения.В скором времени компания планирует запустить мелкосерийное производство этих роботов.

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Вкалывают роботы, а не человек»: как Олли разносит кофе Лаборатория Robotics X Lab китайской компании Tencent представила нового робота по имени Олли. Робот передвигается на двух ногах с колесами. Он умеет танцевать, делать сальто, преодолевать препятствия и даже разносить кофе. При росте 35 сантиметров Олли прыгает в длину на 40, а в высоту – на 60 сантиметров, сохраняет устойчивость при столкновении и способен просчитывать траекторию движения. В скором времени компания планирует запустить мелкосерийное производство этих роботов. 2021-06-06T17:27 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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