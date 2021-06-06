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Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты
Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты - РИА Новости, 06.06.2021
Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты
Российские дачники и новосёлы научились совмещать "удаленку" с ремонтом и активно занялись онлайн-шопингом, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:04
2021-06-06T08:04
россия
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские дачники и новосёлы научились совмещать "удаленку" с ремонтом и активно занялись онлайн-шопингом, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" - проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".Аналитики сравнили данные по средним чекам в онлайне на товары для ремонта, дачи, хозяйства и сада за апрель и май этого и прошлого года по всей России.Так, средний чек покупки в категории составил 11 940 рублей, что оказалось на 95% выше, чем в прошлом году. Объем онлайн-продаж в натуральном выражении, то есть в штуках, вырос при этом более чем в два раза (на 124%) по сравнению с 2020 годом. Сейчас, по данным аналитиков, доля онлайн-продаж товаров для ремонта и дачи составляет порядка 11% от общего объема продаж таких товаров.В топе продаж мая по числу покупок были хозяйственные перчатки, ручной и электроинструмент для работы на даче и в саду, средства для покраски и косметических работ на даче и дома (краски, клей, обои), составы для улучшения грунта.Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что на рост объемов продаж товаров для ремонта, дачи и хозяйства влияют одновременно несколько факторов. В первую очередь, ремонтные потребности новоселов, как результат бума жилищного кредитования за последние годы.Вместе с тем, набирает обороты стремление городских жителей, которые составляют порядка 70-75% населения страны, к загородным форматам времяпровождения. Постепенное увеличение доли удаленной или "гибридной" моделей офисной работы дает дополнительный стимул к обустройству дач.
https://realty.ria.ru/20210602/dachi-1735247977.html
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россия, общество

Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты

08:04 06.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтроительство дачного дома
Строительство дачного дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские дачники и новосёлы научились совмещать "удаленку" с ремонтом и активно занялись онлайн-шопингом, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" - проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Аналитики сравнили данные по средним чекам в онлайне на товары для ремонта, дачи, хозяйства и сада за апрель и май этого и прошлого года по всей России.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 13:53Новости Подмосковья
Спрос на аренду дач в Подмосковье вырос на 50%
Так, средний чек покупки в категории составил 11 940 рублей, что оказалось на 95% выше, чем в прошлом году. Объем онлайн-продаж в натуральном выражении, то есть в штуках, вырос при этом более чем в два раза (на 124%) по сравнению с 2020 годом. Сейчас, по данным аналитиков, доля онлайн-продаж товаров для ремонта и дачи составляет порядка 11% от общего объема продаж таких товаров.
В топе продаж мая по числу покупок были хозяйственные перчатки, ручной и электроинструмент для работы на даче и в саду, средства для покраски и косметических работ на даче и дома (краски, клей, обои), составы для улучшения грунта.
Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что на рост объемов продаж товаров для ремонта, дачи и хозяйства влияют одновременно несколько факторов. В первую очередь, ремонтные потребности новоселов, как результат бума жилищного кредитования за последние годы.
Вместе с тем, набирает обороты стремление городских жителей, которые составляют порядка 70-75% населения страны, к загородным форматам времяпровождения. Постепенное увеличение доли удаленной или "гибридной" моделей офисной работы дает дополнительный стимул к обустройству дач.
Дачный отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 11:17Распространение коронавируса
По данным опроса, пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам
 
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