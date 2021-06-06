https://ria.ru/20210606/remont-1735844542.html

Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты

Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты - РИА Новости, 06.06.2021

Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом, выяснили эксперты

Российские дачники и новосёлы научились совмещать "удаленку" с ремонтом и активно занялись онлайн-шопингом, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:04

2021-06-06T08:04

2021-06-06T08:04

россия

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские дачники и новосёлы научились совмещать "удаленку" с ремонтом и активно занялись онлайн-шопингом, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" - проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".Аналитики сравнили данные по средним чекам в онлайне на товары для ремонта, дачи, хозяйства и сада за апрель и май этого и прошлого года по всей России.Так, средний чек покупки в категории составил 11 940 рублей, что оказалось на 95% выше, чем в прошлом году. Объем онлайн-продаж в натуральном выражении, то есть в штуках, вырос при этом более чем в два раза (на 124%) по сравнению с 2020 годом. Сейчас, по данным аналитиков, доля онлайн-продаж товаров для ремонта и дачи составляет порядка 11% от общего объема продаж таких товаров.В топе продаж мая по числу покупок были хозяйственные перчатки, ручной и электроинструмент для работы на даче и в саду, средства для покраски и косметических работ на даче и дома (краски, клей, обои), составы для улучшения грунта.Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что на рост объемов продаж товаров для ремонта, дачи и хозяйства влияют одновременно несколько факторов. В первую очередь, ремонтные потребности новоселов, как результат бума жилищного кредитования за последние годы.Вместе с тем, набирает обороты стремление городских жителей, которые составляют порядка 70-75% населения страны, к загородным форматам времяпровождения. Постепенное увеличение доли удаленной или "гибридной" моделей офисной работы дает дополнительный стимул к обустройству дач.

https://realty.ria.ru/20210602/dachi-1735247977.html

https://ria.ru/20210530/dacha-1734791977.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество