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В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки
В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки - РИА Новости, 06.06.2021
В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки
Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:36
2021-06-06T15:37
россия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны. "Достигнутый за это время уровень (активности российской разведки – ред.) был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны", - заявил он газете Welt am Sonntag, добавив, что Россия с "целым количеством агентов" якобы пытается "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в Германии.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела. Россия все обвинения отвергает, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.
https://ria.ru/20210601/razvedka-1734997005.html
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россия, германия, в мире

В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки

15:36 06.06.2021 (обновлено: 15:37 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПеред зданием Рейхстага в Берлине
Перед зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.
"Достигнутый за это время уровень (активности российской разведки – ред.) был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны", - заявил он газете Welt am Sonntag, добавив, что Россия с "целым количеством агентов" якобы пытается "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в Германии.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела. Россия все обвинения отвергает, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.
Канцлер Германии Ангела Меркель. 24 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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