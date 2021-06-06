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В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки
В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки - РИА Новости, 06.06.2021
В Германии обвинили Россию в повышении активности разведки
Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:36
2021-06-06T15:36
2021-06-06T15:37
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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны. "Достигнутый за это время уровень (активности российской разведки – ред.) был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны", - заявил он газете Welt am Sonntag, добавив, что Россия с "целым количеством агентов" якобы пытается "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в Германии.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела. Россия все обвинения отвергает, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.
https://ria.ru/20210601/razvedka-1734997005.html
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