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В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран

В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран - РИА Новости, 07.06.2021

В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран

Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T09:07

2021-06-06T09:07

2021-06-07T08:47

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил РИА Новости организатор мероприятия и руководитель одноименного благотворительного фонда, переводчик творчества Александра Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.Марафон пройдет онлайн 6 июня и начнется в 15.00 по мск.По словам Лоуэнфельда, сотни людей из различных стран уже заявили о намерении участвовать в пятичасовом марафоне."Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Танзания, Индонезия - десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота", - сказал Лоуэнфельд.Он отметил, что был поражен откликом во всем мире, и выразил надежду, что мероприятие заставит еще больше людей интересоваться русской культурой и поэзией Пушкина, потому что они помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран.

https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, александр пушкин, общество