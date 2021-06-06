Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210606/pushkin-1735847690.html
В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран
В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран - РИА Новости, 07.06.2021
В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран
Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T09:07
2021-06-07T08:47
культура
новости культуры
александр пушкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149619/51/1496195194_0:0:2644:1487_1920x0_80_0_0_9b85f6c18f2c7929a8671020e75eb53c.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил РИА Новости организатор мероприятия и руководитель одноименного благотворительного фонда, переводчик творчества Александра Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.Марафон пройдет онлайн 6 июня и начнется в 15.00 по мск.По словам Лоуэнфельда, сотни людей из различных стран уже заявили о намерении участвовать в пятичасовом марафоне."Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Танзания, Индонезия - десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота", - сказал Лоуэнфельд.Он отметил, что был поражен откликом во всем мире, и выразил надежду, что мероприятие заставит еще больше людей интересоваться русской культурой и поэзией Пушкина, потому что они помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран.
https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149619/51/1496195194_330:0:2313:1487_1920x0_80_0_0_dda85690b06fea8690e2cd597ab0eeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, александр пушкин, общество

В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран

09:07 06.06.2021 (обновлено: 08:47 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил РИА Новости организатор мероприятия и руководитель одноименного благотворительного фонда, переводчик творчества Александра Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.
Марафон пройдет онлайн 6 июня и начнется в 15.00 по мск.
По словам Лоуэнфельда, сотни людей из различных стран уже заявили о намерении участвовать в пятичасовом марафоне.
"Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Танзания, Индонезия - десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота", - сказал Лоуэнфельд.
Он отметил, что был поражен откликом во всем мире, и выразил надежду, что мероприятие заставит еще больше людей интересоваться русской культурой и поэзией Пушкина, потому что они помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран.
Поэт Сергей Есенин в Италии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 07:50Культура
Назван самый популярный у россиян поэт
 
КультураНовости культурыАлександр ПушкинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20В США заявили об обсуждении с Германией компенсации Киеву за транзит газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
Лента новостейМолния