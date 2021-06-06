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В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран
В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран - РИА Новости, 07.06.2021
В марафоне "Пушкин – всему миру" примут участие жители десятков стран
Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T09:07
2021-06-06T09:07
2021-06-07T08:47
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщил РИА Новости организатор мероприятия и руководитель одноименного благотворительного фонда, переводчик творчества Александра Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.Марафон пройдет онлайн 6 июня и начнется в 15.00 по мск.По словам Лоуэнфельда, сотни людей из различных стран уже заявили о намерении участвовать в пятичасовом марафоне."Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Танзания, Индонезия - десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота", - сказал Лоуэнфельд.Он отметил, что был поражен откликом во всем мире, и выразил надежду, что мероприятие заставит еще больше людей интересоваться русской культурой и поэзией Пушкина, потому что они помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран.
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новости культуры, александр пушкин, общество
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости.
Люди из десятков стран примут участие в онлайн-марафоне "Пушкин – всему миру", организованном по случаю 222-летию со дня рождения Александра Пушкина
, сообщил РИА Новости организатор мероприятия и руководитель одноименного благотворительного фонда, переводчик творчества Александра Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.
Марафон пройдет онлайн
6 июня и начнется в 15.00 по мск.
По словам Лоуэнфельда, сотни людей из различных стран уже заявили о намерении участвовать в пятичасовом марафоне.
"Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Израиль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, Нигерия, Танзания, Индонезия - десятки стран мира. Думаю, это показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, искусство, красота", - сказал Лоуэнфельд.
Он отметил, что был поражен откликом во всем мире, и выразил надежду, что мероприятие заставит еще больше людей интересоваться русской культурой и поэзией Пушкина, потому что они помогают установить дружеские связи между людьми из разных стран.